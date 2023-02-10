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Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Реконструкция улицы Ленина в Тюмени оценивается в 746 млн рублей. Она пройдет весной

10 февраля 2023, 13:42
Фото: 1MI

Реконструкция улицы Ленина в центре Тюмени пройдет в три этапа

В марте начнётся реконструкция улицы Ленина в областной столице. По данным газеты «Тюменский курьер», работы пройдут в три этапа. Сначала сделают участок от музея «Городская дума» до Семакова.

В исторической части Тюмени начнется масштабный ремонт улицы Ленина. Пешеходную зону планируется расширить за счет парковок, будет проложена велосипедная дорожка. В проекте значится улица Перекопская от Республики до Ленина. По информации Евгения Сорокина, на время дорожных работ улица Республики в центре города станет двусторонней.

Контракт на реконструкцию улицы Ленина получил «Мостострой-11». Работы обойдутся бюджету почти в 746 млн рублей.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Деньги#Дороги#Экономика#Работа#Водители
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