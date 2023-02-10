Реконструкция улицы Ленина в Тюмени оценивается в 746 млн рублей. Она пройдет весной

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
В исторической части Тюмени начнется масштабный ремонт улицы Ленина. Пешеходную зону планируется расширить за счет парковок, будет проложена велосипедная дорожка. В проекте значится улица Перекопская от Республики до Ленина. По информации Евгения Сорокина, на время дорожных работ улица Республики в центре города станет двусторонней.
Контракт на реконструкцию улицы Ленина получил «Мостострой-11». Работы обойдутся бюджету почти в 746 млн рублей.