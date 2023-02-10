Продовольственная ярмарка пройдет в субботу на Цветном бульваре в Тюмени

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
На прилавках будут представлены продовольственные товары тюменских производителей.
«Свежую натуральную продукцию можно будет приобрести по следующим адресам: ул. Севастопольская, 12 (на прилегающей территории к Выставочному залу) с 8 до 17 часов; Цветной бульвар (у арки со стороны ул. Орджоникидзе) с 10 до 17 часов; ул. Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей) с 8 до 17 часов», - сообщается в паблике «Тюмень – наш дом».
Ранее отмечалось, что в Тюменской области почти на 9 рублей за последний месяц подорожал репчатый лук. Об этом сообщал «Наш город».