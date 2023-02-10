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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Продовольственная ярмарка пройдет в субботу на Цветном бульваре в Тюмени

10 февраля 2023, 12:06
Фото: Тюмень - наш дом

Ярмарка пройдет на Цветном бульваре и Севастопольской в Тюмени

В областной столице 11 февраля пройдёт продовольственная ярмарка, сообщает «Тюмень – наш дом». Несколько площадок откроются на улицах Севастопольская, 12, на Цветном бульваре, на улице Льва Толстого, 31.

На прилавках будут представлены продовольственные товары тюменских производителей. 

«Свежую натуральную продукцию можно будет приобрести по следующим адресам: ул. Севастопольская, 12 (на прилегающей территории к Выставочному залу) с 8 до 17 часов; Цветной бульвар (у арки со стороны ул. Орджоникидзе) с 10 до 17 часов; ул. Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей) с 8 до 17 часов», - сообщается в паблике «Тюмень – наш дом».

Ранее отмечалось, что в Тюменской области почти на 9 рублей за последний месяц подорожал репчатый лук. Об этом сообщал «Наш город».

В Тюмени подорожал более чем в два раза самый популярный овощ
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Экономика#Работа#Деньги#Погода#Новости тюмени#Дороги
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