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Posted Вчера, 21:03

Published Вчера, 21:03

Modified Вчера, 21:03

Updated Вчера, 21:03

Пробки в Тюмени, рост цен на лук, подорожание стройматериалов

9 февраля 2023, 21:03
Фото: 1MI

Рост цен на лук, подорожание стройматериалов, пробки в Тюмени

В областную столицу вернулись 9-бальные пробки. Сегодня утром тюменцы попали в серьёзные заторы на Мельникайте, Червишевском тракте, произошло пять дорожно-транспортных происшествий — на Холодильной, Харьковской, 50 лет Октября, Трактовой и Закалужской.

В Тюмени зарегистрированы 9-балльные пробки.

Движение было затруднено на улицах Федюнинского, Закалужской и Окружной дороге. В пробке встала Мельникайте — от Дмитрия Менделеева до 50 лет ВЛКСМ, Пермякова — от Прокопия Артамонова до Широтной.

Уже вечером пробки составили 8 баллов, в час пик произошло 9 ДТП. Заторы были вызваны снегопадом.

В Тюменской области цены на репчатый лук за пару месяцев выросли на 350%.     

В Тюменской области почти на 9 рублей за последний месяц подорожал один самых популярных овощей – репчатый лук. Сегодня средняя стоимость килограмма составляет 54 рубля 47 копеек. Ещё в конце 2022 года его можно было купить за 25 рублей.

Средняя же стоимость «репки» в сетевых магазинах Тюмени от 55 до 70 рублей.

В Тюменской области вырастут цены на новостройки из-за подорожания стройматериалов.

По информации Алисы Храмовой, на стоимость строительной продукции и строительных услуг влияет фактор сезонности. Более того, сейчас увеличиваются цены практически на все товары и услуги, при росте тарифов на электроэнергию.

«Преимущественно строительные работы проводятся с мая по сентябрь. По законам рынка, если спрос повышается, то цены растут», — пояснила Алиса Храмова РБК Тюмень.

По мнению председателя правления ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр» Андрея Башкатов, на стоимость стройматериалов окажут влияние увеличение цен на газ и электроэнергию. Больше всего вырастут в цене отделочные материалы, краски, штукатурка, шпаклевка, — до 19%. Также на 32% вырастет цена на двери, на 26% — на смесители, на 15-21% — на унитазы и смесители.

В Тюмени к весне вырастут цены на все стройматериалы
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Деньги#Экономика#Безопасность на дорогах#Погода
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