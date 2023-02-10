Пробки в Тюмени, рост цен на лук, подорожание стройматериалов

Posted Вчера, 21:03
Published Вчера, 21:03
Modified Вчера, 21:03
Updated Вчера, 21:03
В Тюмени зарегистрированы 9-балльные пробки.
Движение было затруднено на улицах Федюнинского, Закалужской и Окружной дороге. В пробке встала Мельникайте — от Дмитрия Менделеева до 50 лет ВЛКСМ, Пермякова — от Прокопия Артамонова до Широтной.
Уже вечером пробки составили 8 баллов, в час пик произошло 9 ДТП. Заторы были вызваны снегопадом.
В Тюменской области цены на репчатый лук за пару месяцев выросли на 350%.
В Тюменской области почти на 9 рублей за последний месяц подорожал один самых популярных овощей – репчатый лук. Сегодня средняя стоимость килограмма составляет 54 рубля 47 копеек. Ещё в конце 2022 года его можно было купить за 25 рублей.
Средняя же стоимость «репки» в сетевых магазинах Тюмени от 55 до 70 рублей.
В Тюменской области вырастут цены на новостройки из-за подорожания стройматериалов.
По информации Алисы Храмовой, на стоимость строительной продукции и строительных услуг влияет фактор сезонности. Более того, сейчас увеличиваются цены практически на все товары и услуги, при росте тарифов на электроэнергию.
«Преимущественно строительные работы проводятся с мая по сентябрь. По законам рынка, если спрос повышается, то цены растут», — пояснила Алиса Храмова РБК Тюмень.
По мнению председателя правления ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр» Андрея Башкатов, на стоимость стройматериалов окажут влияние увеличение цен на газ и электроэнергию. Больше всего вырастут в цене отделочные материалы, краски, штукатурка, шпаклевка, — до 19%. Также на 32% вырастет цена на двери, на 26% — на смесители, на 15-21% — на унитазы и смесители.