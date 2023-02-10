Почти 9 миллионов рублей получили грантами тюменские предприниматели в 2022 году

Posted 10 февраля 12:45
Published 10 февраля 12:45
Modified Вчера, 22:48
Updated Вчера, 22:48
Компания Никиты Скрябина занимается телемедициной. На средства гранта Никита закупил оборудование, оснащенное 4К-камерой. Теперь есть возможность записывать и транслировать хирургические операции в высоком качестве. В планах — разработка программ с применением компьютерного зрения. Это повысит качество диагностики.
В IT-центре Константина Кедровских дети изучают программирование и 3D-моделирование. Благодаря гранту Константин оснастил класс современными ноутбуками и 3D-принтерами. Юные тюменцы придумывают проекты и тут же их печатают.
А Валерия Якимец укомплектовала свой центр нейропсихологии и логопедии стабилоплатформами и сенсорным оборудованием. Приспособления помогают развивать моторику у особенных детей. Педагоги и родители довольны.
«В 2023 году на гранты для предпринимателей из бюджета региона выделили 40 миллионов рублей. Это значит, что ещё больше инициативных и предприимчивых земляков смогут воспользоваться помощью государства. Всё в рамках национального проекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“», — отметили в департаменте.