Почти 9 миллионов рублей получили грантами тюменские предприниматели в 2022 году

«В 2023 году на гранты для предпринимателей из бюджета региона выделили 40 миллионов рублей. Это значит, что ещё больше инициативных и предприимчивых земляков смогут воспользоваться помощью государства. Всё в рамках национального проекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“», — отметили в департаменте.