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Posted 10 февраля 12:45

Published 10 февраля 12:45

Modified Вчера, 22:48

Updated Вчера, 22:48

Почти 9 миллионов рублей получили грантами тюменские предприниматели в 2022 году

10 февраля 2023, 12:45
Фото: сайт правительства Тюменской области
Почти 9 миллионов рублей получили грантами предприниматели Тюменской области в 2022 году. Полученные средства бизнесмены вложили в развитие своего дела. О нескольких таких примерах рассказали в региональном департаменте инвестиционной политики.

Компания Никиты Скрябина занимается телемедициной. На средства гранта Никита закупил оборудование, оснащенное 4К-камерой. Теперь есть возможность записывать и транслировать хирургические операции в высоком качестве. В планах — разработка программ с применением компьютерного зрения. Это повысит качество диагностики.

В IT-центре Константина Кедровских дети изучают программирование и 3D-моделирование. Благодаря гранту Константин оснастил класс современными ноутбуками и 3D-принтерами. Юные тюменцы придумывают проекты и тут же их печатают.

А Валерия Якимец укомплектовала свой центр нейропсихологии и логопедии стабилоплатформами и сенсорным оборудованием. Приспособления помогают развивать моторику у особенных детей. Педагоги и родители довольны.

«В 2023 году на гранты для предпринимателей из бюджета региона выделили 40 миллионов рублей. Это значит, что ещё больше инициативных и предприимчивых земляков смогут воспользоваться помощью государства. Всё в рамках национального проекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“», — отметили в департаменте.

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