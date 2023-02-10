Оценка ущерба недвижимости: особенности отчета о проведении

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Оценочная компания «АГАТ-Оценка» осуществляет деятельность по независимой оценке ущерба. Ущерб, нанесенный объекту недвижимости, необходимо компенсировать. На кого ляжет эта ответственность, о каких суммах идет речь, как подтвердить свои права и на что рассчитывать — с этими вопросами сталкивается собственник, чья квартира, дом или офис пострадали от залива, пожара, вандализма, от действия природных факторов или третьих лиц, преступных или неосторожных.
Задача оценщика — учесть все факторы и назвать реальную стоимость ущерба, которую собственник вправе потребовать с виновника и/или предъявить страховой компании для получения адекватных выплат. Опытный специалист учтет все нюансы.
Заказать услуги оценки ущерба в Тюмени имеет смысл не только пострадавшему, но и виновнику, ведь тогда он заплатит объективную компенсацию, а не поддастся на давление пострадавшего.
Для досудебного урегулирования конфликта и возмещения ущерба на объекте недвижимости отчет о независимой оценке — основной документ для каждой из сторон
Виновником ущерба при затоплении квартиры могут быть не только соседи, но и управляющая компания, если, например, протекла старая крыша и пострадали квартиры на верхних этажах. Некачественный капитальный ремонт или профилактические работы в доме, проводимые неквалифицированными специалистами — еще одна причина повреждения имущества жильцов. В новостройке повреждения могут произойти по вине застройщика.
В обоих случаях независимая оценка ущерба особенно важна, поскольку взыскать с управляющей компании или застройщика сумму, покрывающую реальные затраты на ремонт, иначе будет практически невозможно — вам предложат символическую компенсацию, ссылаясь на внутренние документы.
Компенсировать ущерб, нанесенный квартире, согласно законодательству, обязано как физическое, так и юридическое лицо.
Независимая оценка ущерба квартиры позволяет измерить материальную ответственность сторон, а в будущем убережет от злоупотреблений, требовании доплат из-за «ранее неучтенных дефектов» и «повышения цен на ремонтные работы и материал». Отчет об оценке ущерба имеет юридическую силу и может быть представлен в суде или страховой компании как официальный документ.
Затопление квартиры в результат залива соседями сверху — наиболее распространенный вид ущерба, который требует независимой оценки. В отчет об оценке эксперт непременно включит:
Отчет оформляется по требованиям №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», с учетом федеральных и международных стандартов.
Помимо полного отчета об оценке ущерба в компании «АГАТ-Оценка» можно заказать отдельные документы:
Документы различаются по срокам и стоимости составления, выбор обусловлен объемом ущерба и вариантами взыскания средств с ответчика.
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