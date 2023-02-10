Оценка ущерба недвижимости: особенности отчета о проведении

Оценочная компания «АГАТ-Оценка» осуществляет деятельность по независимой оценке ущерба. Ущерб, нанесенный объекту недвижимости, необходимо компенсировать. На кого ляжет эта ответственность, о каких суммах идет речь, как подтвердить свои права и на что рассчитывать — с этими вопросами сталкивается собственник, чья квартира, дом или офис пострадали от залива, пожара, вандализма, от действия природных факторов или третьих лиц, преступных или неосторожных.