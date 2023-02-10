«Он рванул к девушке в Тюмень»: мобилизованного ищут в городе

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
По словам мамы Владимира ему позвонила бывшая девушка и сказала, что если он не приедет в Тюмень, то она выйдет замуж за другого.
«Он рванул к ней. И вот сейчас его военкомат разыскивает, ну и я, естественно», — рассказала мама военнослужащего сайту nashgorod.ru
Она уверена, что он приехал в Тюмень только ради девушки.
О розыске Владимира в военной комендатуре Тюмени ничего не знают и сообщили в редакцию, что ориентировки на него пока нет. В военном следственном комитете по Центральному военному округу тоже затруднились дать какой-либо комментарий и попросили направить официальный запрос.
Полиция так же не отреагировала на сообщения и видео из лифта с неадекватным тюменцем — соседи увидели поведение молодого человека и отправили запись с камеры в редакцию.
Судьба Андрея сейчас напрямую зависит от горожан — если вы его увидите, то убедите связаться с родителями, это поможет ему.