«Он рванул к девушке в Тюмень»: мобилизованного ищут в городе

О розыске Владимира в военной комендатуре Тюмени ничего не знают и сообщили в редакцию, что ориентировки на него пока нет. В военном следственном комитете по Центральному военному округу тоже затруднились дать какой-либо комментарий и попросили направить официальный запрос.