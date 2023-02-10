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Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

«Он рванул к девушке в Тюмень»: мобилизованного ищут в городе

10 февраля 2023, 07:41
Фото: 1MI

Тюменец оставил место службы в зоне СВО и теперь его ищут родные и военкомат

Мама Владимира Н. опознала сына на видео с камеры лифта многоквартирного дома в Тюмени. Ранее мы размещали фото и видео, где молодой человек шатается и пытается надеть куртку. Поведение молодого человека вызвало недоумение у жителей дома и они посчитали его неадекватным.
Сюжет
Тюмень

По словам мамы Владимира ему позвонила бывшая девушка и сказала, что если он не приедет в Тюмень, то она выйдет замуж за другого.

«Он рванул к ней. И вот сейчас его военкомат разыскивает, ну и я, естественно», — рассказала мама военнослужащего сайту nashgorod.ru

Она уверена, что он приехал в Тюмень только ради девушки.

О розыске Владимира в военной комендатуре Тюмени ничего не знают и сообщили в редакцию, что ориентировки на него пока нет. В военном следственном комитете по Центральному военному округу тоже затруднились дать какой-либо комментарий и попросили направить официальный запрос.

Полиция так же не отреагировала на сообщения и видео из лифта с неадекватным тюменцем — соседи увидели поведение молодого человека и отправили запись с камеры в редакцию.

Судьба Андрея сейчас напрямую зависит от горожан — если вы его увидите, то убедите связаться с родителями, это поможет ему.

#Тюмень#Розыск#Общество#Тюменцы
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