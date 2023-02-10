Объем льготных кредитов для МСП с поручительством НГС вырос на 68%

Краснодарский край в 2022 году стал лидером по приросту поддержки МСП: объем выданных кредитов в регионе вырос в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом и составил 31,8 миллиарда рублей. В Москве и Нижегородской области объем такой помощи вырос в два раза (до 139,4 млрд и 22,2 млрд рублей соответственно), в Башкирии — в 1,9 раза, до 21,1 миллиарда.