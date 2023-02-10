Объем льготных кредитов для МСП с поручительством НГС вырос на 68%

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
В прошлом году объем выданных кредитов с поручительством вырос на 68% по сравнению с 2021 годом. Количество малых и средних предприятий, которые получили данную поддержку, выросло в 2,5 раза. Об этом рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает tass.ru.
По его словам, это стало возможно благодаря совершенствованию гарантийного механизма, расширению использования «зонтичных» поручительств и пересмотру требований к деятельности гарантийных организаций в регионах. Также, отметил Белоусов, большую роль сыграли антикризисные изменения ЦБ, внесенные в Программу стимулирования кредитования.
«Это позволило предпринимателям привлекать финансирование под проценты значительно ниже уровня ключевой ставки», — отметил он.
Краснодарский край в 2022 году стал лидером по приросту поддержки МСП: объем выданных кредитов в регионе вырос в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом и составил 31,8 миллиарда рублей. В Москве и Нижегородской области объем такой помощи вырос в два раза (до 139,4 млрд и 22,2 млрд рублей соответственно), в Башкирии — в 1,9 раза, до 21,1 миллиарда.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что организация будет увеличивать количество получателей поддержки. По его словам, 75% (более 40 тыс.) кредитных договоров с использованием НГС заключили микропредприятия. Также, добавил Исаевич, примерно вдвое, почти до 8,5 тыс., выросло число договоров с малыми предприятиями, получившими финансовую поддержку с использованием входящих в НГС организаций.
Если говорить про конкретные отрасли экономики, то больше всего финансовой поддержки привлекли МСП в обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве, сферах транспортировки и хранения, общепита и в гостиничном бизнесе.