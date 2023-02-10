Новый арт-объект в Тюмени, реконструкция улицы Ленина, учитель в СИЗО

Posted Сегодня, 17:50
Published Сегодня, 17:50
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Updated Сегодня, 17:50
В Тюмени на набережной открыли новый арт-объект «Восход над горой».
Листы стали сваривали в форму и под давлением в 70 атмосфер закачивали водой, чтобы придать округлость.
«Технология сложная, владеют ей немногие, так что в реализации художнику помог мастер мирового уровня Андрей Казанцев», — пояснили участники проекта «Морфология улиц».
Непонятный объект раскритиковали горожане. Им не понятен смысл скульптуры. По форме она похожа на медицинское изделие.
Реконструкция улицы Ленина в Тюмени начнется в марте 2023 года и пройдет в 3 этапа.
Весной будет проведена реконструкция улицы Ленина в областной столице. Сначала сделают участок от музея «Городская дума» до Семакова.
В исторической части Тюмени начнется масштабный ремонт улицы Ленина. Пешеходную зону планируется расширить за счет парковок, будет проложена велосипедная дорожка. В проекте значится улица Перекопская от Республики до Ленина. По информации Евгения Сорокина, на время дорожных работ улица Республики в центре города станет двусторонней.
В Тюмени подозреваемого в педофилии учителя заключили в СИЗО.
Учителя одной из городских школ отправили под стражу. Мужчину подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. В настоящее время педагогу предъявлено обвинение по трем эпизодам. В СИЗО он будет находиться до 5 апреля 2023 года.
Предполагается, что мужчина переписывался со своими учениками в социальных сетях, отправлял им неоднозначные сообщения и приглашал к себе в гости.