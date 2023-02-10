nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:50

Published Сегодня, 17:50

Modified Сегодня, 17:50

Updated Сегодня, 17:50

Новый арт-объект в Тюмени, реконструкция улицы Ленина, учитель в СИЗО

10 февраля 2023, 17:50
Фото: 1MI

Реконструкция улицы Ленина, учитель в СИЗО, новый арт-объект в Тюмени

Новый арт-объект «Восход над горой» открылся в областной столице. Работа над объектом шла в течение нескольких недель. Его изготовили в Екатеринбурге.

В Тюмени на набережной открыли новый арт-объект «Восход над горой».

Листы стали сваривали в форму и под давлением в 70 атмосфер закачивали водой, чтобы придать округлость.

«Технология сложная, владеют ей немногие, так что в реализации художнику помог мастер мирового уровня Андрей Казанцев», — пояснили участники проекта «Морфология улиц».

Непонятный объект раскритиковали горожане. Им не понятен смысл скульптуры. По форме она похожа на медицинское изделие.

Реконструкция улицы Ленина в Тюмени начнется в марте 2023 года и пройдет в 3 этапа.      

Весной будет проведена реконструкция улицы Ленина в областной столице. Сначала сделают участок от музея «Городская дума» до Семакова.

В исторической части Тюмени начнется масштабный ремонт улицы Ленина. Пешеходную зону планируется расширить за счет парковок, будет проложена велосипедная дорожка. В проекте значится улица Перекопская от Республики до Ленина. По информации Евгения Сорокина, на время дорожных работ улица Республики в центре города станет двусторонней.

В Тюмени подозреваемого в педофилии учителя заключили в СИЗО.

Учителя одной из городских школ отправили под стражу. Мужчину подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. В настоящее время  педагогу предъявлено обвинение по трем эпизодам. В СИЗО он будет находиться до 5 апреля 2023 года.

Предполагается, что мужчина переписывался со своими учениками в социальных сетях, отправлял им неоднозначные сообщения и приглашал к себе в гости.

В Тюмени по подозрению в педофилии арестован учитель городской школы
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги#Экономика#Работа#Дела судебные
Подпишитесь
Таксист напал на тюменцев
Вчера, 07:13
Тюменцам пояснили, как обойти закон о запрете курения возле домов
Вчера, 07:38
У нас все дома: тюменцы откроют строительный сезон на выставке «ЗАГОРОД ЭКСПО»
8 февраля 04:30
Что происходит в тюменских подъездах?
Вчера, 08:07
Куда сходить в Тюмени в День святого Валентина?
5 февраля 06:30
Владимир Шарпатов поздравляет тюменцев со 100-летием гражданской авиации
Вчера, 09:35