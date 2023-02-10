Новый арт-объект в Тюмени, реконструкция улицы Ленина, учитель в СИЗО

Учителя одной из городских школ отправили под стражу. Мужчину подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. В настоящее время педагогу предъявлено обвинение по трем эпизодам. В СИЗО он будет находиться до 5 апреля 2023 года.