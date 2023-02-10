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На тюменскую сыроварню завели два административных дела

10 февраля 2023, 14:38
Фото: 1MI

Специалисты Россельхознадзора выявили 14 нарушений на тюменской сыроварне

В ООО «Сорокинские сыры» была проведена плановая проверка, в ходе которой обнаружили 14 нарушений пунктов ветеринарного законодательства, сообщили в пресс-службе областного Россельхознадзора.

Среди них: отсутствие полного огораживания, деления территории на зоны, санпропускника, помещения для исследования молока в молочном блоке, а также площадки для мусора.

ООО «Сорокинские сыры» находится в числе сыроварен с чрезвычайно высокой категорией риска. Уже более 10 лет там наблюдается лейкоз у крупнорогатого скота, и в организации не проводятся мероприятия по оздоровлению животных.

На сыроварню завели два административных дела. Также сотрудникам предприятия выданы рекомендации, которые позволят уменьшить риск распространения лейкоза.

Ранее «Наш город» сообщал, что цена за килограмм сыра в прошлом году выросла на 162 рубля, по сравнению с предыдущим.

 

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#Елена Чебоксарова#Лейкоз#Коровы#Сыры#Административное дело#Плановая проверка#Россельхознадзор#Тюменская область
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