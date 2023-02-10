На тюменскую сыроварню завели два административных дела

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Среди них: отсутствие полного огораживания, деления территории на зоны, санпропускника, помещения для исследования молока в молочном блоке, а также площадки для мусора.
ООО «Сорокинские сыры» находится в числе сыроварен с чрезвычайно высокой категорией риска. Уже более 10 лет там наблюдается лейкоз у крупнорогатого скота, и в организации не проводятся мероприятия по оздоровлению животных.
На сыроварню завели два административных дела. Также сотрудникам предприятия выданы рекомендации, которые позволят уменьшить риск распространения лейкоза.
Ранее «Наш город» сообщал, что цена за килограмм сыра в прошлом году выросла на 162 рубля, по сравнению с предыдущим.