На тюменской трассе загорелась фура. Видео

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Как сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, пожар вспыхнул в грузовом отсеке фуры. В результате происшествия огонь повредил двадцать квадратных метров автомобиля. Водитель грузовой машины не пострадал.
В настоящее время причины возникновения пожара устанавливаются.
Ранее «Наш Город» писал, что 1 февраля в Тюмени на набережной загорелась ГАЗель. Из-за возгорания пострадал моторный отсек автомобиля.