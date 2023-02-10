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Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

На тюменской трассе загорелась фура. Видео

10 февраля 2023, 04:07
Фото: МЧС

На трассе Екатеринбург – Тюмень загорелась фура

Большегруз Scania загорелся сегодня ночью на федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень. ЧП произошло на 306-м километре автомобильной дороги.
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Тюмень
Видео: МЧС

Как сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, пожар вспыхнул в грузовом отсеке фуры. В результате происшествия огонь повредил двадцать квадратных метров автомобиля.  Водитель грузовой машины не пострадал.

В настоящее время причины возникновения пожара устанавливаются.

Ранее «Наш Город» писал, что 1 февраля в Тюмени на набережной загорелась ГАЗель. Из-за возгорания пострадал моторный отсек автомобиля.

В Тюмени на Набережной сгорела ГАЗель
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#МЧС#Тюмень#Тюменская область#Видео
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