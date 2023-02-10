На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск насмерть сбили 82-летнего пенсионера

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
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Updated Сегодня, 04:33
Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — тюменец скончался до приезда бригады скорой помощи, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.
По предварительным данным, пенсионер переходил дорогу в неположенном месте. В настоящее время все обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в минувшие выходные дни под колеса автомобилей попали двое детей. Один ребенок был сбит на пешеходном переходе.