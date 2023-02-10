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Published Сегодня, 04:30

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Updated Сегодня, 04:33

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск насмерть сбили 82-летнего пенсионера

10 февраля 2023, 04:30
Фото: ГИБДД

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск насмерть сбили 82-летнего пешехода

82-летний мужчина погиб в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня утром на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 14-м километре автомобильной дороги пожилой мужчина был сбит насмерть водителем Hyundai Elantra.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — тюменец скончался до приезда бригады скорой помощи, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.

По предварительным данным, пенсионер переходил дорогу в неположенном месте. В настоящее время все обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в минувшие выходные дни под колеса автомобилей попали двое детей. Один ребенок был сбит на пешеходном переходе.

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#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Наезд на пешехода#Тюмень#Тюменская область#Видео
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