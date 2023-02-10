Мужчина применил насилие к девушке на улице Ямской в Тюмени

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
«Чтобы девушка не убежала, мужчина схватил ее за руки и стал бесцеремонно трогать ниже пояса. Потерпевшая очень испугалась мужчину», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
Мужчина вину признал, по его словам он хотел познакомиться. Насилия к потерпевшей не применял. Суд приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени по подозрению в педофилии арестовали учителя городской школы.