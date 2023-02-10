Мужчина применил насилие к девушке на улице Ямской в Тюмени

В Тюмени мужчина агрессивно приставал к девушке на улице Ямской

Тюменский суд вынес приговор Шохмуроду Д., его обвиняли в иных действиях сексуального характера. Всё произошло в сентябре 2022 года в Тюмени на улице Ямской, об этом сообщает пресс-служба тюменских судов.