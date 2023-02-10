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Мужчина применил насилие к девушке на улице Ямской в Тюмени

10 февраля 2023, 09:49
Фото: 1MI

В Тюмени мужчина агрессивно приставал к девушке на улице Ямской

Тюменский суд вынес приговор Шохмуроду Д., его обвиняли в иных действиях сексуального характера. Всё произошло в сентябре 2022 года в Тюмени на улице Ямской, об этом сообщает пресс-служба тюменских судов.
«Чтобы девушка не убежала, мужчина схватил ее за руки и стал бесцеремонно трогать ниже пояса. Потерпевшая очень испугалась мужчину», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

Мужчина вину признал, по его словам он хотел познакомиться. Насилия к потерпевшей не применял. Суд приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени по подозрению в педофилии арестовали учителя городской школы.

В Тюмени по подозрению в педофилии арестован учитель городской школы
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Жалобы#Прокуратура#Дела судебные#Работа#Александр Мязин
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