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Posted Сегодня, 03:43

Published Сегодня, 03:43

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

Молодой тюменец сильно побил девушку в сторожевом вагоне

10 февраля 2023, 03:43
Фото: nashgorod.ru

Суд оштрафовал жителя Тюменской области за нанесение побоев девушке

Омутинский районный суд назначил штраф 25-летнему молодому человеку за нанесение побоев девушке в размере 6000 рублей. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы нашего региона.
Сюжет
Суд

22 февраля прошлого года Максим В. в сторожевом вагоне ООО «Бизон» дважды ударил представительницу слабого пола кулаком в лицо и разбил ей губу. Результатом драки стали гематома в области левого глаза и кровоизлияние в склеру левого глазничного яблока у потерпевшей.

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

Ранее «Наш город» писал, что перед судом предстанут двое юношей, которые занимались вандализмом в сквере Победы. До этого они признали вину и раскаялись в том, что повредили конструкцию арки.

В Тюмени будут судить молодых людей за повреждение арки сквера Победы
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#Елена Чебоксарова#Суд#Избиение#Побои#Наказание#Штраф#Тюменская область
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