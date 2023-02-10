Молодой тюменец сильно побил девушку в сторожевом вагоне

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
22 февраля прошлого года Максим В. в сторожевом вагоне ООО «Бизон» дважды ударил представительницу слабого пола кулаком в лицо и разбил ей губу. Результатом драки стали гематома в области левого глаза и кровоизлияние в склеру левого глазничного яблока у потерпевшей.
На суде мужчина вину признал и раскаялся.
Ранее «Наш город» писал, что перед судом предстанут двое юношей, которые занимались вандализмом в сквере Победы. До этого они признали вину и раскаялись в том, что повредили конструкцию арки.