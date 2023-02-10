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Posted Сегодня, 17:01

Published Сегодня, 17:01

Modified Сегодня, 17:02

Updated Сегодня, 17:02

Кейн не перейдет в «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 17:01
«Тоттенхэм» собирается удержать своего футболиста.

Руководство «Тоттенхэма» не отпустит нападающего команды Гарри Кейна в «Манчестер Юнайтед». Об этом пишет «Советский спорт», ссылаясь на иностранные СМИ.

Также отмечается, что сам бомбардир заинтересован в том, чтобы продолжить выступление за столичный клуб.

Напомним, что Кейн является воспитанником лондонской команды. Всего он провел за «шпор» 416 матчей во всех турнирах, забил 267 мячей и отдал 62 результативные передачи.

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