Кейн не перейдет в «Манчестер Юнайтед»

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Руководство «Тоттенхэма» не отпустит нападающего команды Гарри Кейна в «Манчестер Юнайтед». Об этом пишет «Советский спорт», ссылаясь на иностранные СМИ.
Также отмечается, что сам бомбардир заинтересован в том, чтобы продолжить выступление за столичный клуб.
Напомним, что Кейн является воспитанником лондонской команды. Всего он провел за «шпор» 416 матчей во всех турнирах, забил 267 мячей и отдал 62 результативные передачи.