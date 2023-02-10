Карта тюменца оказалась в стоп-листе из-за сбоев на сайте МКУ «Тюменьгортранс»

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
«Сегодня высадили из автобуса, кондуктор „пяткой себя в грудь била“, что моя карта находится в стопе, а этого просто быть не может! Оказалось, у „Тюменьгортранса“ лаги какие-то, ни на сайт войти, ни позвонить. Программа у них новая. А почему пассажир должен страдать? Значит, пусть банкоматы ставят в автобусе и имеют совесть. А теперь вопрос: каким образом они мне компенсируют моральные издержки?» — поинтересовался подписчик.
В комментариях автору поста ответили, что кондуктор не виноват и в случае подобных форс-мажоров всегда следует иметь при себе наличные. Некоторые тюменцы поделились, что они также были в подобной ситуации.
«Тоже сталкивалась с этим „стопом“. Причем в одной маршрутке работает оплата, в другой нет. Пользуюсь Сбером. Так и не поняла, с чем связана это связано», — написала горожанка.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы недовольны работой нескольких маршрутов автобусов, так как, по их словам, общественный транспорт регулярно приходит переполненным и не по расписанию.