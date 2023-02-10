nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:45

Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 18:49

Updated Сегодня, 18:49

Карта тюменца оказалась в стоп-листе из-за сбоев на сайте МКУ «Тюменьгортранс»

10 февраля 2023, 16:45
Фото: 1MI

Тюменца заставили покинуть автобус из-за лагов на сайте МКУ«Тюменьгортранс»

В паблике «ЧС Тюмень» опубликовали пост с жалобой от местного жителя. Тюменец не смог рассчитаться за проезд картой, поскольку она оказалась в транспортном стоп-листе, с чем он категорически был не согласен.
Сюжет
Автобус
«Сегодня высадили из автобуса, кондуктор „пяткой себя в грудь била“, что моя карта находится в стопе, а этого просто быть не может! Оказалось, у „Тюменьгортранса“ лаги какие-то, ни на сайт войти, ни позвонить. Программа у них новая. А почему пассажир должен страдать? Значит, пусть банкоматы ставят в автобусе и имеют совесть. А теперь вопрос: каким образом они мне компенсируют моральные издержки?» — поинтересовался подписчик.

В комментариях автору поста ответили, что кондуктор не виноват и в случае подобных форс-мажоров всегда следует иметь при себе наличные. Некоторые тюменцы поделились, что они также были в подобной ситуации.

«Тоже сталкивалась с этим „стопом“. Причем в одной маршрутке работает оплата, в другой нет. Пользуюсь Сбером. Так и не поняла, с чем связана это связано», — написала горожанка.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы недовольны работой нескольких маршрутов автобусов, так как, по их словам, общественный транспорт регулярно приходит переполненным и не по расписанию.

Жители Тюмени сообщают о проблемах работы автобусов №84, №66 и №24
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Автобусы#Автобус#Маршрутное такси#Жалобы#Тюменцы#Пассажиры#Безбилетный проезд#Проезд
Подпишитесь
Таксист напал на тюменцев
Вчера, 07:13
Тюменцам пояснили, как обойти закон о запрете курения возле домов
Вчера, 07:38
У нас все дома: тюменцы откроют строительный сезон на выставке «ЗАГОРОД ЭКСПО»
8 февраля 04:30
Что происходит в тюменских подъездах?
Вчера, 08:07
Куда сходить в Тюмени в День святого Валентина?
5 февраля 06:30
Владимир Шарпатов поздравляет тюменцев со 100-летием гражданской авиации
Вчера, 09:35