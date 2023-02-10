Известная журналистка рассказала о деле Бережного и исчезновении детей в Тюмени

По ее словам, Карчевский был уверен в том, что к исчезновению детей причастен один человек. Данная версия не подтверждена и расследование пока приостановлено, но дела пропавших восьми детей, в том числе Эдика Алимбаева, Насти Ложкиной, Алены Имамовой, Иры Касьяновой и Ани Анисимовой, объединены в одно.