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Published Сегодня, 06:18

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Updated Сегодня, 06:23

Известная журналистка рассказала о деле Бережного и исчезновении детей в Тюмени

10 февраля 2023, 06:18
Фото: LABELSMART

Саша Сулим рассказала о деле Бережного и таинственном исчезновении детей в Тюмени

Российская журналистка Александра Сулим приняла участие в записи подкаста «Дело», в котором обсудила с ведущими таинственные исчезновения детей в Тюмени и громкое убийство 9-летней школьницы Анастасии Муравьевой.
Сюжет
Тюмень

Девушка рассказала о своих впечатлениях о тюменском микрорайоне Лесобаза, о работе следователя Евгения Карчевского, чье имя стало общеизвестно после поимки ангарского маньяка, и судебном процессе над Виталием Бережным.

«Район Лесобаза удален от центра города. Там расположены пансионаты, в которых живут не самые благополучные люди. Когда я впервые увидела Лесобазу, поняла, что это реально самое страшное место, которое я видела. Ты туда приезжаешь в 11 часов утра, а все люди, с которыми встречаешься на улице, уже не трезвы. Причем это могут быть люди, которые гуляют с маленькими детьми», — отметила Саша.

По словам журналистки, следователь Карчевский, приезжавший в Тюмень после убийства Насти Муравьевой, сделал вывод, что в городе орудует маньяк.

«В Тюмени с 1998 года пропадали дети, в основном девочки. И каждый раз это происходила практически по одной и той же схеме — во время возвращения из школы домой», — подчеркнула Сулим.

По ее словам, Карчевский был уверен в том, что к исчезновению детей причастен один человек. Данная версия не подтверждена и расследование пока приостановлено, но дела пропавших восьми детей, в том числе Эдика Алимбаева, Насти Ложкиной, Алены Имамовой, Иры Касьяновой и Ани Анисимовой, объединены в одно.

Что касается судебного процесса над Виталием Бережным, то Сулим удивило решение защиты о рассмотрении дела судом присяжных. Ведь с учетом всех доказательств причастности Бережного к убийству Насти Муравьевой, вердикт присяжных был очевиден.

«Но 26 июля в тюменских пабликах появилась информация о том, что присяжные вынесут Бережному оправдательный приговор. Правда, данное сообщение появилось до того момента, как состоялся суд. Из-за нарушения тайны совещательной комнаты прокуратура ходатайствовала о роспуске коллегии присяжных, и суд данное требование удовлетворил», — отметила Саша.

Ведущие отметили, что в данной истории с роспуском суда присяжных много странностей. Однако пришли к выводу, что до конца следствия каких-либо выводов делать не стоит.

 

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