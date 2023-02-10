Иммунолог рассказал тюменцам, в каких случаях нужно сдавать тест на коронавирус

Posted Сегодня, 01:56
Published Сегодня, 01:56
Modified Сегодня, 02:00
Updated Сегодня, 02:00
Эксперт уверен, что в весеннее время порог заболеваемости будет умеренным, поскольку население уже знает правила профилактики. У тех, кто регулярно гуляет на свежем воздухе, одевается по погоде и не допускает к работе заболевший персонал, больше шансов избежать заражения коронавирусной инфекцией, считает врач.
Напомним, что рост заболеваемости COVID-19 в нашем регионе растет, тем не менее умирают от заболевания немногие.