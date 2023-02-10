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Иммунолог рассказал тюменцам, в каких случаях нужно сдавать тест на коронавирус

10 февраля 2023, 01:56
Фото: 1MI

Врач-иммунолог рекомендует тюменцам сдавать тест на COVID-19 при температуре

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов советует незамедлительно проходить тестирование на коронавирус и грипп при следующих симптомах: высокая температура, боль в костях, ломота в теле. Об этом он рассказал изданию RT.

Эксперт уверен, что в весеннее время порог заболеваемости будет умеренным, поскольку население уже знает правила профилактики. У тех, кто регулярно гуляет на свежем воздухе, одевается по погоде и не допускает к работе заболевший персонал, больше шансов избежать заражения коронавирусной инфекцией, считает врач.

Напомним, что рост заболеваемости COVID-19 в нашем регионе растет, тем не менее умирают от заболевания немногие.

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#Елена Чебоксарова#Коронавирус#Коронавирусная инфекция#COVID-19#Инфекция#Болезнь#Пациенты#Тюмень
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