Иммунолог рассказал тюменцам, в каких случаях нужно сдавать тест на коронавирус

Эксперт уверен, что в весеннее время порог заболеваемости будет умеренным, поскольку население уже знает правила профилактики. У тех, кто регулярно гуляет на свежем воздухе, одевается по погоде и не допускает к работе заболевший персонал, больше шансов избежать заражения коронавирусной инфекцией, считает врач.