Горожане должны решить, какое из двух имен героев РФ получит тюменская улица

Улице Тюмени могут присвоить имя одного из двух героев, погибших в зоне СВО

Безымянный участок района № 19 «Плехановский» должен получить название. Жители Тюмени смогут выбрать один из двух вариантов на портале «Я решаю!», сообщают в горадминистрации.

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