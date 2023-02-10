Горожане должны решить, какое из двух имен героев РФ получит тюменская улица

Posted Сегодня, 02:12
Published Сегодня, 02:12
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Updated Сегодня, 02:16
Первый вариант — имя Григория Константиновича Турубарова, второй — Жумабая Нурбаевича Раизова. Оба — герои РФ, участники спецоперации.
Григорий Турубаров получил тяжёлое ранение на Донбассе во время боевых действий и награжден орденом мужества посмертно.
Жумабай Раизов был смертельно ранен при выполнении воинского долга в Херсонской области. Посмертно получил звание Героя РФ.
Тюменцы смогут отдать свой голос на портале до 15 февраля 2023 года.
Ранее «Наш город» сообщал о похоронах участника СВО Дениса Марчихина из села Аромашево Тюменской области.