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Published Сегодня, 02:12

Modified Сегодня, 02:16

Updated Сегодня, 02:16

Горожане должны решить, какое из двух имен героев РФ получит тюменская улица

10 февраля 2023, 02:12
Фото: 1MI

Улице Тюмени могут присвоить имя одного из двух героев, погибших в зоне СВО

Безымянный участок района № 19 «Плехановский» должен получить название. Жители Тюмени смогут выбрать один из двух вариантов на портале «Я решаю!», сообщают в горадминистрации.
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Тюмень

Первый вариант — имя Григория Константиновича Турубарова, второй — Жумабая Нурбаевича Раизова. Оба — герои РФ, участники спецоперации.

Григорий Турубаров получил тяжёлое ранение на Донбассе во время боевых действий и награжден орденом мужества посмертно.

Жумабай Раизов был смертельно ранен при выполнении воинского долга в Херсонской области. Посмертно получил звание Героя РФ.

Тюменцы смогут отдать свой голос на портале до 15 февраля 2023 года.

Ранее «Наш город» сообщал о похоронах участника СВО Дениса Марчихина из села Аромашево Тюменской области.

 

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#Елена Чебоксарова#Улица#Плеханово#Героизм#Герой России#Тюмень#Тюменцы#Опрос
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