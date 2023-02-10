ДТП в Омутинском районе: от удара загорелся автомобиль

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
По предварительной информации, «Фиат» выехал на встречку и загорелся от удара. В салоне автомобиля находились жители Ялуторовска: супруга водителя и трёхмесячный младенец, они ранены. Малыша перевозили без детского автокресла.
В автомобиле «Хендэ» были ишимцы, водитель и его жена не пострадали.
Движение на автотрассе частично ограниченное и реверсивное. Автоинспекторы регулируют его вручную.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня в Тюмени произошло два ДТП, в результате чего образовалась крупная пробка на Объездной.