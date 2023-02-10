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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

ДТП в Омутинском районе: от удара загорелся автомобиль

10 февраля 2023, 15:02
Фото: 1MI

В результате ДТП на автотрассе Тюмень—Омск трехмесячный малыш получил ранение

На 157 км трассы Тюмень— Омск в Омутинском районе столкнулись автомобили «Фиат» и «Хендэ».
Сюжет
ДТП

По предварительной информации, «Фиат» выехал на встречку и загорелся от удара. В салоне автомобиля находились жители Ялуторовска: супруга водителя и трёхмесячный младенец, они ранены. Малыша перевозили без детского автокресла.

В автомобиле «Хендэ» были ишимцы, водитель и его жена не пострадали.

Движение на автотрассе частично ограниченное и реверсивное. Автоинспекторы регулируют его вручную.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня в Тюмени произошло два ДТП, в результате чего образовалась крупная пробка на Объездной.

Видео: ГИБДД Тюменской области
Крупная пробка в 4 километра образовалась на Объездной дороге в Тюмени из-за 2 ДТП
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#Елена Чебоксарова#ДТП#Жертвы ДТП#Авария#Происшествия#Версия происшествия#Автомобилисты#Трасса Тюмень - Омск#Видео
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