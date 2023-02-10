Для тюменских учителей объявили конкурс

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Конкурс будет проводиться в два этапа: первый — с 1 по 31 марта (заочно), второй — 27 апреля (очно). Для участников предъявляются требования к стажу: он должен быть от трех лет.
В конкурсе будет семь номинаций, куда войдет в том числе номинация для специалистов, работающих с детьми-инвалидами.
Муниципальные образования региона могут предоставить материалы для участия до 6 марта. Чтобы получить более подробную информацию, нужно обратиться по номеру 290-245.
Напомним, 2023 год указом президента объявлен годом педагога и наставника.
Ранее «Наш город» писал, что учителя одной из тюменских школ отправили под стражу, поскольку мужчина отправлял ученикам неоднозначные сообщения в социальных сетях и звал их к себе домой.