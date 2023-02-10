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Posted Сегодня, 16:32

Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

Для тюменских учителей объявили конкурс

10 февраля 2023, 16:32
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменских педагогов приглашают на областной конкурс «Сердце отдаю детям»

Педагогов нашего региона приглашают поучаствовать в конкурсе «Сердце отдаю детям», который пройдет в несколько этапов, сообщают в инфоцентре областного правительства.
Сюжет
Конкурс

Конкурс будет проводиться в два этапа: первый — с 1 по 31 марта (заочно), второй — 27 апреля (очно). Для участников предъявляются требования к стажу: он должен быть от трех лет.

В конкурсе будет семь номинаций, куда войдет в том числе номинация для специалистов, работающих с детьми-инвалидами.

Муниципальные образования региона могут предоставить материалы для участия до 6 марта. Чтобы получить более подробную информацию, нужно обратиться по номеру 290-245.

Напомним, 2023 год указом президента объявлен годом педагога и наставника.

Ранее «Наш город» писал, что учителя одной из тюменских школ отправили под стражу, поскольку мужчина отправлял ученикам неоднозначные сообщения в социальных сетях и звал их к себе домой.

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#Елена Чебоксарова#Учителя#Школа#Конкурс#Год педагога#Победа#Победители
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