Буцаев: РЭО направит 2,6 млрд в создание КПО в Липецкой области

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Общий объем инвестиций в проект составляет 3,4 миллиарда рублей. В настоящее время концессионер готовит заявку на привлечение 2,6 миллиарда рублей. Об этом рассказал глава РЭО Денис Буцаев. Он уточнил, что мощности предприятия позволят обрабатывать порядка 200 000 тонн отходов за год и еще 78 000 тонн утилизировать, сообщает издание newsnn.ru.
Проект будет реализован на основе концессии. Финансирование со стороны РЭО будет осуществляться в форме предоставления облигационного займа. После запуска объекта регион сможет достичь нормативов, установленных в рамках федпроекта по сортировке ТКО и снижению количества мусора, подлежащего захоронению.
Комплекс запустят к 2024 году. На него будут поступать отходы из областной столицы и трех муниципальных территорий – Хлевенского, Липецкого и Задонского районов. Реализация проекта согласуется с задачами федеральной программы «Экономика замкнутого цикла».
В РЭО можно обратиться за консультациями по вопросам развития и применения на рынке эффективных практик, типовых технических и технологических решений. Оператор помогает готовить и воплощать инвестпроекты, финансируемые за счет средств от эмиссии облигаций РЭО и реализуемые в рамках концессий.
РЭО предлагает до 95% средств от общего объема инвестиций КПО за счет облигаций ППК с субсидированием 90% действующей ключевой ставки Центробанка. Такой механизм позволяет привлекать финансы в реализацию инвестпроектов в регионах РФ по ставке ниже 6% годовых.