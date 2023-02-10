Буцаев: РЭО направит 2,6 млрд в создание КПО в Липецкой области

Общий объем инвестиций в проект составляет 3,4 миллиарда рублей. В настоящее время концессионер готовит заявку на привлечение 2,6 миллиарда рублей. Об этом рассказал глава РЭО Денис Буцаев. Он уточнил, что мощности предприятия позволят обрабатывать порядка 200 000 тонн отходов за год и еще 78 000 тонн утилизировать, сообщает издание newsnn.ru.