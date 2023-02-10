Автовоз на полной скорости протаранил легковушку на тюменской трассе. Видео

В ГИБДД «Нашему городу» сообщили, что 61-летний водитель на легковом автомобиле, выезжая на трассу, не уступил дорогу автовозу, движущемуся по главной дороге. Ранена 52-летняя пассажирка «Хендэ», жительница Ишимского района. Все обстоятельства аварии выясняются.