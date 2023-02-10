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Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Автовоз на полной скорости протаранил легковушку на тюменской трассе. Видео

10 февраля 2023, 10:39
Фото: Скрин Ишим пере Подслушано

На тюменской трассе автовоз протаранил легковушку и вылетел в кювет. Видео

На тюменской трассе (перекресток Бердюжье Ершово) столкнулись автовоз и легковой автомобиль, сообщают подписчики паблика «Ишим пере Подслушано». Местные жители отмечают, что в этом месте постоянно происходят ДТП.
Видео: ГИБДД

Автовоз вылетел с дороги, легковой автомобиль получил значительные повреждения кузова. Автомобиль не мог самостоятельно покинуть место аварии. Сообщается об одном пострадавшем, но травмы не серьёзные.

«Данный перекрёсток вправе считаться кем-то проклятым, наделённым какой-то магической аурой!», — сообщил тюменец Андрей Н.

В ГИБДД «Нашему городу» сообщили, что 61-летний водитель на легковом автомобиле, выезжая на трассу, не уступил дорогу автовозу, движущемуся по главной дороге. Ранена 52-летняя пассажирка «Хендэ», жительница Ишимского района. Все обстоятельства аварии выясняются. 

Ранее «Наш город» сообщал, что вчера вечером в Тюмени произошло 9 аварий. Пробки в городе достигли 8 баллов.

Произошло 9 ДТП: В Тюмень вновь вернулись 8-балльные пробки
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Погода#Работа#Водители#Безопасность на дорогах#Видео
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