Автовоз на полной скорости протаранил легковушку на тюменской трассе. Видео

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Автовоз вылетел с дороги, легковой автомобиль получил значительные повреждения кузова. Автомобиль не мог самостоятельно покинуть место аварии. Сообщается об одном пострадавшем, но травмы не серьёзные.
«Данный перекрёсток вправе считаться кем-то проклятым, наделённым какой-то магической аурой!», — сообщил тюменец Андрей Н.
В ГИБДД «Нашему городу» сообщили, что 61-летний водитель на легковом автомобиле, выезжая на трассу, не уступил дорогу автовозу, движущемуся по главной дороге. Ранена 52-летняя пассажирка «Хендэ», жительница Ишимского района. Все обстоятельства аварии выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что вчера вечером в Тюмени произошло 9 аварий. Пробки в городе достигли 8 баллов.