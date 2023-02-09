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Published Сегодня, 09:35

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Updated Сегодня, 09:37

Владимир Шарпатов поздравляет тюменцев со 100-летием гражданской авиации

9 февраля 2023, 09:35
Фото: nashgorod.ru

Владимир Шарпатов поздравил причастных тюменцев со 100-летием гражданской авиации

Советский и российский лётчик гражданской авиации, подполковник в отставке, Герой Российской Федерации Владимир Шарпатов сегодня прибыл в Москву на торжество по случаю профессионального праздника. Через редакцию «Нашего города» он передал поздравление коллегам.
Сюжет
Тюмень
«Желаю всем ветеранам авиации долгих лет жизни, здоровья и сил на преодоление всех жизненных трудностей. С праздником, друзья!», — передает Владимир Шарпатов.

Ветеран уже получил поздравления от своих родных и близких, а потому также желает всем причастным к празднику семейного благополучия и счастья.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в памятную дату Дня Героев Отечества легендарный командир экипажа Ил-76, Герой Российской Федерации Владимир Шарпатов принял участие в тюменском торжестве и рассказал о своем опыте работы в авиации.

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