Владимир Шарпатов поздравляет тюменцев со 100-летием гражданской авиации

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
«Желаю всем ветеранам авиации долгих лет жизни, здоровья и сил на преодоление всех жизненных трудностей. С праздником, друзья!», — передает Владимир Шарпатов.
Ветеран уже получил поздравления от своих родных и близких, а потому также желает всем причастным к празднику семейного благополучия и счастья.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в памятную дату Дня Героев Отечества легендарный командир экипажа Ил-76, Герой Российской Федерации Владимир Шарпатов принял участие в тюменском торжестве и рассказал о своем опыте работы в авиации.