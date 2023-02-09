В Тюменской области выявлено 13 нелегальных кредиторов. Это ломбарды

ЦБ РФ выявил 13 нелегальных кредиторов (ломбардов) в Тюменской области

В Тюменской области большая часть «черных кредиторов» выдавала себя за ломбарды. По данным ЦБ РФ, эти компании не прошли процедуру допуска на финансовый рынок, всего их насчитали 13 штук.