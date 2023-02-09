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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

В Тюменской области выявлено 13 нелегальных кредиторов. Это ломбарды

9 февраля 2023, 11:27
Фото: 1MI

ЦБ РФ выявил 13 нелегальных кредиторов (ломбардов) в Тюменской области

В Тюменской области большая часть «черных кредиторов» выдавала себя за ломбарды. По данным ЦБ РФ, эти компании не прошли процедуру допуска на финансовый рынок, всего их насчитали 13 штук.
«Потребители, обращающиеся к ним, часто не могут выкупить имущество, сданное в залог, оно не застраховано, а процентную ставку кредитор может повысить без предупреждения», - сообщается на сайте ЦБ РФ.

В УрФО Тюменская область находится на 3 строчке по числу нелегальных кредиторов, всего их выявлено 13. На первом месте Челябинская и Свердловская область.

В 2022 году в  Югре обнаружены организации с признаками финансовых пирамид.

Ранее «Наш город» сообщал, что в прошлом году в нашем регионе, ХМАО и ЯНАО было выявлено 15 подобных организаций.

Черные кредиторы продолжают работать в Тюменской области
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Экономика#Деньги#Дела судебные#Работа
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