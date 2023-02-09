В Тюменской области выявлено 13 нелегальных кредиторов. Это ломбарды

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
«Потребители, обращающиеся к ним, часто не могут выкупить имущество, сданное в залог, оно не застраховано, а процентную ставку кредитор может повысить без предупреждения», - сообщается на сайте ЦБ РФ.
В УрФО Тюменская область находится на 3 строчке по числу нелегальных кредиторов, всего их выявлено 13. На первом месте Челябинская и Свердловская область.
В 2022 году в Югре обнаружены организации с признаками финансовых пирамид.
Ранее «Наш город» сообщал, что в прошлом году в нашем регионе, ХМАО и ЯНАО было выявлено 15 подобных организаций.