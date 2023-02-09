В Тюменской области многодетные семьи могут получить деньги вместо участка под ИЖС

Posted 9 февраля 12:16
Published 9 февраля 12:16
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
В 2023 года размер социальной выплаты, которую может получить семья взамен земельного участка, увеличился и составляет 401 260 рублей (вместо 386 350 рублей) для семей с тремя детьми. Доплата за четвертого и каждого последующего ребенка будет 80 252 рубля — в 2022 году эта выплата была 77 270 рублей.
С 2020 года в Тюменской области своим правом на материальную выплату воспользовались 437 многодетных семей. Средства перечисляются напрямую продавцу или банку, через который семья оформляет покупку жилья или земельного участка.
Однако большинство многодетных тюменцев по-прежнему выбирают участок. С начала 2023 года в Тюменской области такие наделы под строительство жилья бесплатно получили 132 многодетные семьи.
Всего с 2011 года по программе предоставления участков земля выделена 11 050 семьям.
Земельные участки многодетным семьям предоставляются в рамках реализации нацпроекта «Демография», в состав которого входит региональный проект Тюменской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
На сайте фонда имущества Тюменской области многодетные семьи, ещё не получившие бесплатный земельный надел, могут онлайн отслеживать номер очереди с помощью специального сервиса в разделе «Многодетным семьям».