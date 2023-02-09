В Тюменской области многодетные семьи могут получить деньги вместо участка под ИЖС

В 2023 года размер социальной выплаты, которую может получить семья взамен земельного участка, увеличился и составляет 401 260 рублей (вместо 386 350 рублей) для семей с тремя детьми. Доплата за четвертого и каждого последующего ребенка будет 80 252 рубля — в 2022 году эта выплата была 77 270 рублей.