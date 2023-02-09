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Published Сегодня, 10:20

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Updated Сегодня, 14:38

В Тюмени за год отремонтируют сразу 103 улицы и мост

9 февраля 2023, 10:20
Фото: 1MI

Сразу 103 улицы и мост отремонтируют дорожники в Тюмени в 2023 году

В этом году по нацпроекту отремонтируют на 30% больше дорог, сообщает ГУС по Тюменской области. На данный момент в регионе сформирован перечень объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожники отремонтируют 140 объектов на 202 километра. Работы будут проведены на мостах через реку Ишим и путепроводе через ж/д на Объездной дороге в Тюмени.

«Большой объём ремонтов предстоит выполнить на региональных дорогах — почти 147 км. В перечне участки дорог в 16 районах области. Особое внимание уделили сельским территориям», - сообщил заместитель начальника ГУС ТО Андрей Чистяков.

В областной столице отремонтируют 103 улицы общей протяжённостью почти 50 километров.

Для сравнения, в 2022 году благодаря нацпроекту реализованы 138 объектов ремонта общей протяженностью 149,8 км и 2 путепровода на Обходе г. Тюмени. По всем действующим программам в прошлом году в Тюменской области было отремонтировано 300 км  муниципальных и 340 км региональных дорог.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня в Тюмени пробки составили 9 баллов. С утра в городе шёл снег.

Утро в Тюмени началось с 9-балльных пробок
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#Касается каждого#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Деньги#Экономика#Работа#Водители#Александр Мязин
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