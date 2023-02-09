В Тюмени за год отремонтируют сразу 103 улицы и мост

Для сравнения, в 2022 году благодаря нацпроекту реализованы 138 объектов ремонта общей протяженностью 149,8 км и 2 путепровода на Обходе г. Тюмени. По всем действующим программам в прошлом году в Тюменской области было отремонтировано 300 км муниципальных и 340 км региональных дорог.