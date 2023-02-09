В Тюмени за год отремонтируют сразу 103 улицы и мост

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Дорожники отремонтируют 140 объектов на 202 километра. Работы будут проведены на мостах через реку Ишим и путепроводе через ж/д на Объездной дороге в Тюмени.
«Большой объём ремонтов предстоит выполнить на региональных дорогах — почти 147 км. В перечне участки дорог в 16 районах области. Особое внимание уделили сельским территориям», - сообщил заместитель начальника ГУС ТО Андрей Чистяков.
В областной столице отремонтируют 103 улицы общей протяжённостью почти 50 километров.
Для сравнения, в 2022 году благодаря нацпроекту реализованы 138 объектов ремонта общей протяженностью 149,8 км и 2 путепровода на Обходе г. Тюмени. По всем действующим программам в прошлом году в Тюменской области было отремонтировано 300 км муниципальных и 340 км региональных дорог.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня в Тюмени пробки составили 9 баллов. С утра в городе шёл снег.