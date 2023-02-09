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В Тюмени снесут старые здания на 14 улицах, здесь появятся новые ЖК

9 февраля 2023, 12:12
Фото: 1MI

Новые ЖК появятся на 14 территориях в Тюмени

В областной столице действуют 14 договоров с инвесторами-застройщиками. По данным паблика «Тюмень – наш дом», это поможет разить 14 территорий города на улицах Мориса Тореза, Малыгина, Парковой, Амурской, Новосибирской и других.

Часть домов сносят, на их месте появляются новые ЖК.

«Договор о развитии застроенной территории в границах улиц Мориса Тореза, Мурманской, Малыгина площадью 1,4 га. Все дома, расположенные здесь, расселены и снесены. В прошлом году был образован земельный участок для строительства объектов торгового назначения (торговые и торгово-развлекательные центры) и разработан градостроительный план земельного участка. Всё готово для разработки проектной документации и выхода на строительство объекта», - сообщается в паблике «Тюмень – наш дом».

Договор об РЗТ в границах улиц Парковой, Амурской, Новосибирской, Магнитогорской площадью 2,7 га будет реализован до конца 2023 года. Все дома расселены и снесены. В течение 2022 года в составе ЖК «Парковый» введён в эксплуатацию многоквартирный дом (блок-секция) с объектами соцкультбыта по ул. Амурской, 39, и выдано разрешение на строительство жилого квартала в границах указанных улиц.

Стоит отметить, что на 1 января 2022 года расселено и снесено три многоквартирных дома на улицах Пражской, Тимофея Чаркова. Кроме того, введён в эксплуатацию многоквартирный дом по ул. Тальниковой, 3, в составе ЖК «Дебют». Строительство этого жилого комплекса продолжается.
В рамках договора о развитии застроенной территории в границах улиц Холодильной, Харьковской, Минской продолжаются работы по расселению и сносу домов. Начато строительство ЖК «Симфония». В границах улиц Магнитогорской, Ростовской, Амурской, Восстания площадью из 14 многоквартирных домов расселено и снесено три. В течение 2022 года обязательства по договору застройщиком не выполнялись, поэтому произошла его смена.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти объявили о поиске подрядной организации, готовой взяться за строительство школы на 1100 учеников в микрорайоне Мелиораторов. Объект оценивается в 1,8 млрд рублей .

Новую школу в Тюмени в микрорайоне Мелиораторов построят к концу 2024 года
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Деньги#Экономика#Погода#Прокуратура#Строительство дома
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