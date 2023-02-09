В Тюмени снесут старые здания на 14 улицах, здесь появятся новые ЖК

Стоит отметить, что на 1 января 2022 года расселено и снесено три многоквартирных дома на улицах Пражской, Тимофея Чаркова. Кроме того, введён в эксплуатацию многоквартирный дом по ул. Тальниковой, 3, в составе ЖК «Дебют». Строительство этого жилого комплекса продолжается.

В рамках договора о развитии застроенной территории в границах улиц Холодильной, Харьковской, Минской продолжаются работы по расселению и сносу домов. Начато строительство ЖК «Симфония». В границах улиц Магнитогорской, Ростовской, Амурской, Восстания площадью из 14 многоквартирных домов расселено и снесено три. В течение 2022 года обязательства по договору застройщиком не выполнялись, поэтому произошла его смена.