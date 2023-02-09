В Тюмени снесут старые здания на 14 улицах, здесь появятся новые ЖК

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Часть домов сносят, на их месте появляются новые ЖК.
«Договор о развитии застроенной территории в границах улиц Мориса Тореза, Мурманской, Малыгина площадью 1,4 га. Все дома, расположенные здесь, расселены и снесены. В прошлом году был образован земельный участок для строительства объектов торгового назначения (торговые и торгово-развлекательные центры) и разработан градостроительный план земельного участка. Всё готово для разработки проектной документации и выхода на строительство объекта», - сообщается в паблике «Тюмень – наш дом».
Договор об РЗТ в границах улиц Парковой, Амурской, Новосибирской, Магнитогорской площадью 2,7 га будет реализован до конца 2023 года. Все дома расселены и снесены. В течение 2022 года в составе ЖК «Парковый» введён в эксплуатацию многоквартирный дом (блок-секция) с объектами соцкультбыта по ул. Амурской, 39, и выдано разрешение на строительство жилого квартала в границах указанных улиц.
Стоит отметить, что на 1 января 2022 года расселено и снесено три многоквартирных дома на улицах Пражской, Тимофея Чаркова. Кроме того, введён в эксплуатацию многоквартирный дом по ул. Тальниковой, 3, в составе ЖК «Дебют». Строительство этого жилого комплекса продолжается.
В рамках договора о развитии застроенной территории в границах улиц Холодильной, Харьковской, Минской продолжаются работы по расселению и сносу домов. Начато строительство ЖК «Симфония». В границах улиц Магнитогорской, Ростовской, Амурской, Восстания площадью из 14 многоквартирных домов расселено и снесено три. В течение 2022 года обязательства по договору застройщиком не выполнялись, поэтому произошла его смена.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти объявили о поиске подрядной организации, готовой взяться за строительство школы на 1100 учеников в микрорайоне Мелиораторов. Объект оценивается в 1,8 млрд рублей .