В Тюмени появится сеть многофункциональных АЗС c автомойками и кафе

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 2023 года выросли цены на все виды топлива. Согласно данным Тюменьстата, стоимость бензина увеличилась на 1,8%, дизельного топлива — на 8,8%. АИ-92 теперь стоит от 45,9 рублей, АИ-95 — от 49,9, дизельное топливо — 59 рублей 85 копеек.