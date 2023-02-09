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Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

В Тюмени появится сеть многофункциональных АЗС c автомойками и кафе

9 февраля 2023, 04:26
Фото: Департамент инвест. политики Тюменской области

В Тюмени построят сеть многофункциональных АЗС c кафе и автомойками

Сеть многофункциональных автозаправочных комплексов построит в Тюмени «ТПК „ГАЗ“. В настоящее время на территории областной столицы работают 43 автозаправочных станции.
Сюжет
Тюмень

В настоящее время руководство предприятия обсуждает возможную поддержку с Инвестиционным агентством. Планируется, что на АЗС расположатся торговые точки по продаже сопутствующих товаров, автомойки и заведения общепита.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 2023 года выросли цены на все виды топлива. Согласно данным Тюменьстата, стоимость бензина увеличилась на 1,8%, дизельного топлива — на 8,8%. АИ-92 теперь стоит от 45,9 рублей, АИ-95 — от 49,9, дизельное топливо — 59 рублей 85 копеек.

 

В Тюменской области за год выросли цены почти на все товары
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Инвестиции#АЗС#Тюменская область#Автомобилисты
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