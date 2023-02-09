В Тюмени подорожал более чем в два раза самый популярный овощ

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в некоторых торговых точках цены на огурцы выросли до 285 – 540 рублей за килограмм. В сетевых магазинах их стоимость на сегодняшний день составляет от 219 до 369 рублей за килограмм.