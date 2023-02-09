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Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

В Тюмени подорожал более чем в два раза самый популярный овощ

9 февраля 2023, 08:38
Фото: 1MI

В Тюмени взлетели цены на репчатый лук

В Тюменской области почти на 9 рублей за последний месяц подорожал один самых популярных овощей – репчатый лук. Сегодня средняя стоимость килограмма лука составляет 54 рубля 47 копеек. В конце 2022 года можно лук было купить за 25-30 рублей.
Сюжет
Тюмень

В сетевых магазинах Тюмени самая низкая цена на лук составляет 39 рублей 99 копеек за килограмм, самая высокая – 230 рублей. Правда, за такую стоимость продают ялтинский лук. Средняя же стоимость «репки» - от 55 до 70 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в некоторых торговых точках цены на огурцы выросли до 285 – 540 рублей за килограмм. В сетевых магазинах их стоимость на сегодняшний день составляет от 219 до 369 рублей за килограмм.

 

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Рост цен#Овощи#Тюмень#Тюменская область
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