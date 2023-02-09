В Тюмени подорожал более чем в два раза самый популярный овощ

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
В сетевых магазинах Тюмени самая низкая цена на лук составляет 39 рублей 99 копеек за килограмм, самая высокая – 230 рублей. Правда, за такую стоимость продают ялтинский лук. Средняя же стоимость «репки» - от 55 до 70 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в некоторых торговых точках цены на огурцы выросли до 285 – 540 рублей за килограмм. В сетевых магазинах их стоимость на сегодняшний день составляет от 219 до 369 рублей за килограмм.