В Тюмени к весне вырастут цены на все стройматериалы

По мнению председателя правления ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр» Андрея Башкатов, на стоимость стройматериалов окажут влияние увеличение тарифов за газ и электроэнергию. Больше всего вырастут в цене отделочные материалы, краски, штукатурка, шпаклевка, — до 19%. Также на 32% вырастет цена на двери, на 26% — на смесители, на 15-21% — на унитазы и смесители.