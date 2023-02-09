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Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

В Тюмени к весне вырастут цены на все стройматериалы

9 февраля 2023, 04:54
Фото: 1MI

В Тюмени к весне подорожают строительные материалы

В Тюменской области к марту увеличатся цены на все виды строительных материалов. По прогнозам экспертов, на рост стоимости повлияют сезонный рост спроса, инфляция и проблемы с логистикой.
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Тюмень

По словам доцента кафедры коммерции и торгового дела факультета менеджмента университета «Синергия» Алисы Храмовой, на стоимость строительной продукции и строительных услуг влияет фактор сезонности.

«Преимущественно строительные работы проводятся с мая по сентябрь. По законам рынка, если спрос повышается, то цены растут», — пояснила Алиса Храмова РБК Тюмень.

По мнению председателя правления ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр» Андрея Башкатов, на стоимость стройматериалов окажут влияние увеличение тарифов за газ и электроэнергию. Больше всего вырастут в цене отделочные материалы, краски, штукатурка, шпаклевка, — до 19%. Также на 32% вырастет цена на двери, на 26% — на смесители, на 15-21% — на унитазы и смесители.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени перестала расти стоимость квартир на вторичном рынке. И при этом падает спрос на аренду. К концу 2022 года он снизился на 33% по сравнению с третьим кварталом года.

В Тюмени падает спрос на аренду кватир
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#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Рост цен#Строительный бизнес#Строительство жилья#Строительные материалы#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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