В Тюмени к весне вырастут цены на все стройматериалы

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
По словам доцента кафедры коммерции и торгового дела факультета менеджмента университета «Синергия» Алисы Храмовой, на стоимость строительной продукции и строительных услуг влияет фактор сезонности.
«Преимущественно строительные работы проводятся с мая по сентябрь. По законам рынка, если спрос повышается, то цены растут», — пояснила Алиса Храмова РБК Тюмень.
По мнению председателя правления ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр» Андрея Башкатов, на стоимость стройматериалов окажут влияние увеличение тарифов за газ и электроэнергию. Больше всего вырастут в цене отделочные материалы, краски, штукатурка, шпаклевка, — до 19%. Также на 32% вырастет цена на двери, на 26% — на смесители, на 15-21% — на унитазы и смесители.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени перестала расти стоимость квартир на вторичном рынке. И при этом падает спрос на аренду. К концу 2022 года он снизился на 33% по сравнению с третьим кварталом года.