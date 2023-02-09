В селах Тюменской области врачам предлагают зарплаты в 100 тысяч рублей в месяц

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
В Областной больнице №20 (село Уват) требуется анестезиолог-реаниматолог. Врачу обещают платить более 100 000 рублей в месяц.
«Должностные обязанности: оценка состояния больного перед хирургическим вмешательством, анестезиологическое обеспечение операций, трансфузионная терапия», - сообщается на сайте «Работа России».
В селе Казанское анестезиологам предлагают до 100 000 рублей в месяц.
В декабре «Наш город» сообщал, что в Тюмени стоматолог-ортопед, акушер-гинеколог, сосудистый хирург и анестезиолог могут рассчитывать на зарплаты до 100 тысяч в месяц.