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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

В селах Тюменской области врачам предлагают зарплаты в 100 тысяч рублей в месяц

9 февраля 2023, 12:54
Фото: 1MI

В тюменских сёлах врачам предлагают зарплаты больше 100 000 рублей

Врачам сёл Тюменской области предлагают зарплаты больше 100 тысяч рублей в месяц. По данным сайта «Работа России», на подобные выплаты могут рассчитывать анестезиологи-реаниматологи.

В Областной больнице №20 (село Уват) требуется анестезиолог-реаниматолог. Врачу обещают платить более 100 000 рублей в месяц.

«Должностные обязанности: оценка состояния больного перед хирургическим вмешательством, анестезиологическое обеспечение операций, трансфузионная терапия», - сообщается на сайте «Работа России».

В селе Казанское анестезиологам предлагают до 100 000 рублей в месяц.

В декабре «Наш город» сообщал, что в Тюмени стоматолог-ортопед, акушер-гинеколог, сосудистый хирург и анестезиолог могут рассчитывать на зарплаты до 100 тысяч в месяц.

Тюменским врачам предлагают зарплату до 150 тысяч рублей в месяц
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа#Экономика#Врачи#Деньги
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