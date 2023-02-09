nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

В РФ тарифы на домашний интернет завышены на треть

Сегодня, 06:35
АНО «Цифровая экономика» создал материал, в котором говорится, что 10% семей в России платят за домашней интернет по завышенным на треть ценам.

Как передают “Известия”, завышенная стоимость — это результат слабой конкуренции. Нередко управляющие компании и ТСЖ дают возможность провести в доме интернет аффилированным операторам, а также устанавливают дополнительные платежи за доступ на свою территорию. Об этом рассказали участники рынка.

Участники рынка ЖКУ говорят, что беспрепятственный доступ в подъезды может нанести ущерб недвижимости и ее владельцам.

Специалисты считают, что проблему может решить как изменение законодательства, так и развитие современных технологий мобильной связи.

Подпишитесь
Таксист напал на тюменцев
Сегодня, 07:13
Тюменцам пояснили, как обойти закон о запрете курения возле домов
Сегодня, 07:38
У нас все дома: тюменцы откроют строительный сезон на выставке «ЗАГОРОД ЭКСПО»
Вчера, 04:30
Что происходит в тюменских подъездах?
Сегодня, 08:07
Куда сходить в Тюмени в День святого Валентина?
5 февраля 06:30
Котокафе в Тюмени закрыли на карантин — котики массово заболели
5 февраля 08:20