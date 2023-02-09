В РФ тарифы на домашний интернет завышены на треть

Как передают “Известия”, завышенная стоимость — это результат слабой конкуренции. Нередко управляющие компании и ТСЖ дают возможность провести в доме интернет аффилированным операторам, а также устанавливают дополнительные платежи за доступ на свою территорию. Об этом рассказали участники рынка.