В РФ потребление водки выросло на 4% в 2022 году

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Как передают “Известия”, рост потребления водки в 2021 году составил два процента на человека, говорится в исследовании ЦИФРРА.
Отмечается, что рост потребления увеличивается вместе с совокупным ростом продаж водки, который составил почти шесть процентов — до 7,3 миллиона декалитров.
Эксперты говорят, что спросу на спиртные напитки способствуют социально-экономические и психологические кризисы. Также свое влияние оказал уход импортных премиальных брендов крепкой продукции.