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Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

В РФ потребление водки выросло на 4% в 2022 году

Сегодня, 06:36
В России потребление водки на душу населения выросло на четыре процента в 2022 году и составило 5,2 литра в год.

Как передают “Известия”, рост потребления водки в 2021 году составил два процента на человека, говорится в исследовании ЦИФРРА.

Отмечается, что рост потребления увеличивается вместе с совокупным ростом продаж водки, который составил почти шесть процентов — до 7,3 миллиона декалитров.

Эксперты говорят, что спросу на спиртные напитки способствуют социально-экономические и психологические кризисы. Также свое влияние оказал уход импортных премиальных брендов крепкой продукции.

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