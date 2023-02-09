Утро в Тюмени началось с 9-балльных пробок

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Движение затруднено на улицах Федюнинского, Закалужской и Окружной дороге. В пробке стоит Мельникайте — от Дмитрия Менделеева до 50 лет ВЛКСМ, Пермякова — от Прокопия Артамонова до Широтной. Затор образовался на Червишевском тракте — от Тимирязева — до Трактовой, путепроводе на Мориса Тореза.
Затруднено движение на Дамбовской, Профсоюзной, 1-й Луговой и Челюскинцев. В пробке стоит улица Холодильная — от Котовского до Жигулевской. Также заторы зафиксированы на улицах 50 лет Октября, 50 лет ВЛКСМ, Республики.
Раннее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне рядом с ТРЦ «Солнечный» столкнулись внедорожник и маршрутный автобус. В результате ДТП никто не пострадал.