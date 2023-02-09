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Published Сегодня, 03:22

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Updated Сегодня, 03:24

Утро в Тюмени началось с 9-балльных пробок

9 февраля 2023, 03:22
Фото: 2 ГИС

В Тюмени зарегистрированы 9-балльные пробки

Девятибалльные пробки зарегистрированы на тюменских дорогах в четверг утром. По данным сервиса 2 ГИС, в областной столице уже произошло пять дорожно-транспортных происшествий — на Холодильной, Харьковской, 50 лет Октября, Трактовой и Закалужской.
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Тюмень

Движение затруднено на улицах Федюнинского, Закалужской и Окружной дороге. В пробке стоит Мельникайте — от Дмитрия Менделеева до 50 лет ВЛКСМ, Пермякова — от Прокопия Артамонова до Широтной. Затор образовался на Червишевском тракте — от Тимирязева — до Трактовой, путепроводе на Мориса Тореза.

Затруднено движение на Дамбовской, Профсоюзной, 1-й Луговой и Челюскинцев. В пробке стоит улица Холодильная — от Котовского до Жигулевской. Также заторы зафиксированы на улицах 50 лет Октября, 50 лет ВЛКСМ, Республики.

Раннее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне рядом с ТРЦ «Солнечный» столкнулись внедорожник и маршрутный автобус. В результате ДТП никто не пострадал.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пробки#Дорожные пробки#Дороги#Водители#Безопасность на дорогах#Тюмень#Тюменская область
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