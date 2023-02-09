Утро в Тюмени началось с 9-балльных пробок

Движение затруднено на улицах Федюнинского, Закалужской и Окружной дороге. В пробке стоит Мельникайте — от Дмитрия Менделеева до 50 лет ВЛКСМ, Пермякова — от Прокопия Артамонова до Широтной. Затор образовался на Червишевском тракте — от Тимирязева — до Трактовой, путепроводе на Мориса Тореза.