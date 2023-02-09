УСТЭК призывает не копить долги за отопление: это может помешать выезду за границу

Чтобы оформить сделку по продаже квартиры ей

пришлось сразу оплатить всю сумму долга.



Кроме этого, УСТЭК в праве инициировать ограничение выезда за границу,

наложить арест на имущество и даже приостановить оказание услуг юридическим

лицам. Так, за 2022 год ФССП взыскано только с населения в принудительном

порядке в пользу УСТЭК около 119,7 млн рублей.



Отметим, что УСТЭК ежегодно и в полном объеме выполняет ремонтную и

инвестиционную программы. В результате неплатежей УСТЭК недополучает

значительные средства, которые должны направляться на обеспечение

надежности работы системы теплоснабжения Тюмени.



В отношении должников действует упрощенная система судопроизводства, когда

рассмотрение дел проводится без присутствия сторон. Вынесенный судебный

приказ о принудительном взыскании влечет такие неблагоприятные последствия,

как наложение ареста на имущество должника или денежные средства,

временные ограничения на выезд за пределы РФ, пользование транспортными

средствами. Кроме того, на должника ложится обязанность по уплате

государственной пошлины. За 2022 год специалистами УСТЭК было возбуждено

более 55 тысяч исполнительных производств по факту наличия задолженности за

услуги теплоснабжения.



Единая теплоснабжающая организация Тюмени призывает потребителей

своевременно вносить плату за тепловую энергию - ежемесячно до 10 числа.

Информация о способах оплаты в наличной и безналичной форме размещена на

сайте УСТЭК.