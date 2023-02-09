Тюменцы просят помочь их 4-летней дочке, пострадавшей в серьезном ДТП

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
По словам родителей Миланы, ей необходима дорогостоящая операция. Однако у семьи таких денег, а требуется 9 миллионов рублей, нет.
В департаменте здравоохранения «Нашему Городу» рассказали, что в настоящее время девочка находится под присмотром врачей Областной клинической больницы № 2.
«Вопрос о необходимости и возможности проведения операции обсуждается медиками федеральных клиник. При положительном решении лечение будет проведено за счет средств регионального проекта „Ключ к жизни“. Проект социального партнерства реализуется под патронажем губернатора Тюменской области с 2011 года. И софинансируется за счет средств областного бюджета», — пояснили в депздраве.
Авария, в которой 3-летняя Милана (на тот момент) получила серьезные травмы, произошла 29 июля 2022 года на 314 километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. Мама повезла ребенка утром в детский сад, но врезалась в трактор. В результате ДТП девочка оказалась в реанимации, мама получила небольшие ушибы. Водитель трактора не пострадал.