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Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Тюменцы просят помочь их 4-летней дочке, пострадавшей в серьезном ДТП

9 февраля 2023, 04:05
Фото: 1MI

Четырехлетней тюменке нужно дорогостоящее лечение. Без ИВЛ она не может дышать

Девять миллионов рублей требуется тюменской семье Шлотгауэр для лечения ребенка. 4-летняя девочка попала в дорожно-транспортное происшествие и получила серьезную травму шейного отдела позвоночника. Малышка не может двигаться и дышит только с помощью аппарата ИВЛ.
Сюжет
Тюмень

По словам родителей Миланы, ей необходима дорогостоящая операция. Однако у семьи таких денег, а требуется 9 миллионов рублей, нет.

В департаменте здравоохранения «Нашему Городу» рассказали, что в настоящее время девочка находится под присмотром врачей Областной клинической больницы № 2.

«Вопрос о необходимости и возможности проведения операции обсуждается медиками федеральных клиник. При положительном решении лечение будет проведено за счет средств регионального проекта „Ключ к жизни“. Проект социального партнерства реализуется под патронажем губернатора Тюменской области с 2011 года. И софинансируется за счет средств областного бюджета», — пояснили в депздраве.

Авария, в которой 3-летняя Милана (на тот момент) получила серьезные травмы, произошла 29 июля 2022 года на 314 километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. Мама повезла ребенка утром в детский сад, но врезалась в трактор. В результате ДТП девочка оказалась в реанимации, мама получила небольшие ушибы. Водитель трактора не пострадал.

30-летняя тюменка въехала в трактор на федеральной трассе. Пострадал 3-летний ребенок
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Деньги#Лечение#Департамент здравоохранения#Ключ к жизни#Тюмень#ДТП#Авария#Тюменская область
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