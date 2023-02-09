Тюменцы просят помочь их 4-летней дочке, пострадавшей в серьезном ДТП

Авария, в которой 3-летняя Милана (на тот момент) получила серьезные травмы, произошла 29 июля 2022 года на 314 километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. Мама повезла ребенка утром в детский сад, но врезалась в трактор. В результате ДТП девочка оказалась в реанимации, мама получила небольшие ушибы. Водитель трактора не пострадал.