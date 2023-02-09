nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Тюменцы не хотят пересаживаться на китайские и иранские машины

9 февраля 2023, 11:15
Фото: 1MI

Жители Тюмени не хотят покупать китайские и иранские машины

Жители областной столицы не желают пересаживаться на китайские и иранские автомобили. В паблике «ЧС Тюмень» возникла дискуссия по поводу поставок в РФ машин из Азии.

Ожидается, что в марте на российский рынок придёт «Iran Khodro», и поставит на рынок 20 000 автомобилей. Не верят тюменцы и китайским маркам.

«Иран поставляет нам машины, они могут, а мы не можем? Наши-то где автомобили? Такими темпами, скоро из тумбы будем транспортные средства закупать», - отмечает подписчица паблика «ЧС Тюмень» Анастасия В.

Ранее «Наш город» сообщал, что в 2022 году новые иномарки стали менее доступными на 23,6%, а отечественные авто — на 18,1%.

«Стабильно тяжелая»: в Тюменской области снизилась возможность покупки автомобиля
Узнать подробнее
#Экономика#Работа#Дороги#Деньги#Водители#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Александр Мязин
Подпишитесь
Таксист напал на тюменцев
Сегодня, 07:13
Тюменцам пояснили, как обойти закон о запрете курения возле домов
Сегодня, 07:38
У нас все дома: тюменцы откроют строительный сезон на выставке «ЗАГОРОД ЭКСПО»
Вчера, 04:30
Что происходит в тюменских подъездах?
Сегодня, 08:07
Куда сходить в Тюмени в День святого Валентина?
5 февраля 06:30
Владимир Шарпатов поздравляет тюменцев со 100-летием гражданской авиации
Сегодня, 09:35