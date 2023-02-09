Тюменцы не хотят пересаживаться на китайские и иранские машины

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Ожидается, что в марте на российский рынок придёт «Iran Khodro», и поставит на рынок 20 000 автомобилей. Не верят тюменцы и китайским маркам.
«Иран поставляет нам машины, они могут, а мы не можем? Наши-то где автомобили? Такими темпами, скоро из тумбы будем транспортные средства закупать», - отмечает подписчица паблика «ЧС Тюмень» Анастасия В.
Ранее «Наш город» сообщал, что в 2022 году новые иномарки стали менее доступными на 23,6%, а отечественные авто — на 18,1%.