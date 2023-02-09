Тюменцам предлагают выбрать территорию для благоустройства в 2024 году

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Горожане могут выбрать одну из двенадцати площадок, среди которых скверы Сибирских кошек, Болгаро-Советской дружбы, Леонида Згерского и продолжение Семейного сквера в районе улиц Монтажников, 17 — Моторостроителей, 12.
Проголосовать на портале «Я решаю!» можно за обновление обводнённого карьера Северный, территории по улице Мельничной и озелененных зон в районах улиц Вишневой — Знаний — Зоологической — Вознесенской, улиц Карла Маркса, 110-а, Московского тракта, 163, Мусоргского, 38, 40, Республики, 196, Энергостроителей, 10.
Председатель городской Думы Евгений Заболотный пригласил тюменцев проголосовать за территории.
«Сегодня жители своим общим мнением могут повлиять на дальнейшие планы по благоустройству областной столицы. В прошлом году в рейтинговом голосовании приняло участие около 15 тысяч горожан. Пожелания были учтены и в скором времени проекты по благоустройству выбранных территорий будут реализованы», — подчеркнул Евгений Заболотный.
Лидерами рейтинга 2023 года стали сквер Школьный и объекты, расположенные по улицам Николая Федорова, Республики, 21, Энергостроителей, 10, Московский тракт, 163 и Мусоргского, 40. Выбор тюменцами дизайн-проектов благоустройства территорий состоялся в мае 2022 года.