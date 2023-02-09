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Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Тюменцам пояснили, как обойти закон о запрете курения возле домов

9 февраля 2023, 07:38
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, как обойти закон о запрете курения возле домов

Тюменцам рассказали, как можно обойти о запрете курения, который вступает в силу в Тюменской области с 17 февраля. Согласно нововведению, жителям региона запрещено отныне курить рядом с жилыми домами, ресторанами, магазинами.
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Тюмень

По словам главного государственного жилищнго инспекторо Тюменской области Ларисы Боровицкой, вопрос с запретом на курение рядом с подъездами домов можно решить на общем собрании жильцов дома.

«На общем собрании можно принять решение и обустроить специальное место для курения. Но это должно быть изолированное помещение с приточно-вытяжной вентиляцией, пепельницей — табачный дым не должен проникать в смежные комнаты. Также должен быть установлен знак, указывающий, что данное место предназначено для курения», — пояснила Лариса Боровицкая в эфире «Вечернего хэштега».

В свою очередь директор одной из управляющих компаний Тюмени Алексей Логачев отметил, что за всю его практику работы только дважды жильцы пытались инициировать собрание по обустройству курилки.

«Проблема заключается в расходах. Ведь курят не все жильцы», — отметил Алексей Логачев

Историк, кандидат исторических наук Александр Петрушин подчеркнул, что данный закон работать не будет. Ранее принятый, в 2013 году федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», показал свою несостоятельность.

За все время за нарушение закона к административной ответственности были привлечены в Тюменской области 87 человек. В 2021 и 2022 годах за нарушение запрета о курении в общественных местах оштрафовали всего по два человека.

Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области закон о запрете курения возле домов. 2 февраля соответствующий законопроект приняли на заседании регионального парламента депутаты.

Тюменцам могут запретить курить на остановках и около магазинов
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Курение#Запреты#Антитабачный закон#Тюмень#Тюменская область
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