Тюменцам пояснили, как обойти закон о запрете курения возле домов

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
По словам главного государственного жилищнго инспекторо Тюменской области Ларисы Боровицкой, вопрос с запретом на курение рядом с подъездами домов можно решить на общем собрании жильцов дома.
«На общем собрании можно принять решение и обустроить специальное место для курения. Но это должно быть изолированное помещение с приточно-вытяжной вентиляцией, пепельницей — табачный дым не должен проникать в смежные комнаты. Также должен быть установлен знак, указывающий, что данное место предназначено для курения», — пояснила Лариса Боровицкая в эфире «Вечернего хэштега».
В свою очередь директор одной из управляющих компаний Тюмени Алексей Логачев отметил, что за всю его практику работы только дважды жильцы пытались инициировать собрание по обустройству курилки.
«Проблема заключается в расходах. Ведь курят не все жильцы», — отметил Алексей Логачев
Историк, кандидат исторических наук Александр Петрушин подчеркнул, что данный закон работать не будет. Ранее принятый, в 2013 году федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», показал свою несостоятельность.
За все время за нарушение закона к административной ответственности были привлечены в Тюменской области 87 человек. В 2021 и 2022 годах за нарушение запрета о курении в общественных местах оштрафовали всего по два человека.
Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области закон о запрете курения возле домов. 2 февраля соответствующий законопроект приняли на заседании регионального парламента депутаты.