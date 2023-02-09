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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

Тюменский технопарк признали лучшей площадкой нашего региона

9 февраля 2023, 14:48
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменский технопарк вошел в ТОП-3 лучших региональных площадок в РФ

По результатам конференции Skolkovo Regions тюменский технопарк стал одной из лучших площадок для развития технологического предпринимательства. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.
Сюжет
Тюмень

Кандидатами на звание «лучших» были двадцать четыре региональных оператора «Сколково». Технопарк завоевал второе место после «Жигулевской долины» (Самарская область).

Лидеров выбирали, исходя из количества резидентов в Фонде региона, мероприятий на площадке, объема инвестиций и патентов.

Директор технопарка Артем Ермолаев отметил, что эта победа является победой всей инвестиционной команды региона во главе с Александром Моором.

Ранее «Наш город» сообщал, что проект технопарка «ДСК-500» обойдется в 102 млн рублей.

 

Подробности проекта тюменского технопарка «ДСК-500». Он будет стоит 102 млн рублей
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#Елена Чебоксарова#Технопарк#Тюменский технопарк#Тюмень#Тюменская область#Победа#Награда#Государственные награды
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