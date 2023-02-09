Тюменский технопарк признали лучшей площадкой нашего региона

Тюменский технопарк вошел в ТОП-3 лучших региональных площадок в РФ

По результатам конференции Skolkovo Regions тюменский технопарк стал одной из лучших площадок для развития технологического предпринимательства. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

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