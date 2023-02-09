Тюменский технопарк признали лучшей площадкой нашего региона

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Кандидатами на звание «лучших» были двадцать четыре региональных оператора «Сколково». Технопарк завоевал второе место после «Жигулевской долины» (Самарская область).
Лидеров выбирали, исходя из количества резидентов в Фонде региона, мероприятий на площадке, объема инвестиций и патентов.
Директор технопарка Артем Ермолаев отметил, что эта победа является победой всей инвестиционной команды региона во главе с Александром Моором.
Ранее «Наш город» сообщал, что проект технопарка «ДСК-500» обойдется в 102 млн рублей.