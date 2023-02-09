Тюменский невролог получила награду от президента РФ

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Это далеко не единственная награда Лебедевой за годы трудовой деятельности.
Джинна Ивановна Лебедева работает в области медицины более 30 лет. Она является создателем единственного в нашем регионе нейрофизиологического отделения, где с конца 90-х каждый год обследуются свыше 60 тысяч человек.
Также в 2009 году она организовала мобильную бригаду для населения отдаленных районов нашей области и в рамках программы оказывала помощь пациентам с острыми нарушениями кровообращения мозга.
С 2006 года Лебедева получила звание заслуженного врача России.
Ранее «Наш город» писал, что анестезиологам-реаниматологам в селах Тюменской области предлагают высокие зарплаты.