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Posted Сегодня, 16:47

Published Сегодня, 16:47

Modified Сегодня, 17:02

Updated Сегодня, 17:02

Тюменский невролог получила награду от президента РФ

9 февраля 2023, 16:47
Фото: 1MI

Тюменского главврача наградили медалью от Владимира Путина

Главврача лечебно-реабилитационного центра Тюменской области Джинну Лебедеву наградили медалью ордена «За заслуги перед Отчеством» Указом Президента. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.
Сюжет
Тюмень

Это далеко не единственная награда Лебедевой за годы трудовой деятельности.

Джинна Ивановна Лебедева работает в области медицины более 30 лет. Она является создателем единственного в нашем регионе нейрофизиологического отделения, где с конца 90-х каждый год обследуются свыше 60 тысяч человек.

Также в 2009 году она организовала мобильную бригаду для населения отдаленных районов нашей области и в рамках программы оказывала помощь пациентам с острыми нарушениями кровообращения мозга.

С 2006 года Лебедева получила звание заслуженного врача России.

Ранее «Наш город» писал, что анестезиологам-реаниматологам в селах Тюменской области предлагают высокие зарплаты.

В селах Тюменской области врачам предлагают зарплаты в 100 тысяч рублей в месяц
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#Елена Чебоксарова#Врач#Врачи#Награда#Государственные награды#Указы президента#Тюмень#Тюменцы
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