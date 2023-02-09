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Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Тюменским многодетным семьям выдали пустые участки, они обратились к властям. Видео

9 февраля 2023, 10:51
Фото: Скрин паблика «Квартал семейный Большие Акияры»

Многодетные семьи Тюменской области обратились к властям из-за выдачи пустых участков

Многодетным семьям Тюменской области выдали пустые участки для строительства жилья. По данным паблика «Квартал семейный Большие Акияры», здесь нет ни дорог, ни электроэнергии.

Люди записали видеообращение. 23 человека отметили, что рассчитывали получить 10 – 15 соток земли, но был принят местный закон и им выдали от 5 до 10 соток. Больше всего людей интересует возможность проведения инфраструктуры к участкам.

«Обращаемся по проблемам многодетных семей. Выдали вот эти вот поля, где нет дорог», - сообщается в видеообращении тюменцев от 3 февраля.

Ранее «Наш город» сообщал, что житель Тюмени пытается оформить отцовство на 4 детей для того, чтобы избежать призыва в армию.

Ради отсрочки от службы тюменец решил оформить отцовство на детей, которых бросил
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Деньги#Экономика#Жалобы#Работа#Погода#Дороги
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