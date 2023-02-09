Тюменским многодетным семьям выдали пустые участки, они обратились к властям. Видео

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Люди записали видеообращение. 23 человека отметили, что рассчитывали получить 10 – 15 соток земли, но был принят местный закон и им выдали от 5 до 10 соток. Больше всего людей интересует возможность проведения инфраструктуры к участкам.
«Обращаемся по проблемам многодетных семей. Выдали вот эти вот поля, где нет дорог», - сообщается в видеообращении тюменцев от 3 февраля.
Ранее «Наш город» сообщал, что житель Тюмени пытается оформить отцовство на 4 детей для того, чтобы избежать призыва в армию.