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Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Тюменские врачи спасли подростка с галлюцинациями и судорогами

9 февраля 2023, 09:03
Фото: 1MI

В Тюмени 16-летнего подростка спасли от менингококковой инфекции в опасной стадии

Тюменские медики спасли 16-летнего подростка с менингитом. С высокой температурой, галлюцинациями и судорогами школьника доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии областной инфекционной клинической больницы. Ребенку был поставлен диагноз менингококковая инфекция тяжелой степени.
Сюжет
Тюмень

Благодаря вовремя проведенной интенсивной терапии, уже на четвертые сутки состояние здоровья ребенка улучшилось и он был переведен в инфекционное отделение. В настоящее время юный тюменец уже находится дома на амбулаторном лечении. Угрозы его здоровью нет.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи извлекли из горла тюменца кусок проволоки длиной три сантиметра. Как оказалось, инородное тело попало в горло пациента из домашнего холодца.

В горле тюменца застряла проволока после употребления холодца
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Здравоохранение#Болезни#Лечение#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область
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