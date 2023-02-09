Тюменские врачи спасли подростка с галлюцинациями и судорогами

Благодаря вовремя проведенной интенсивной терапии, уже на четвертые сутки состояние здоровья ребенка улучшилось и он был переведен в инфекционное отделение. В настоящее время юный тюменец уже находится дома на амбулаторном лечении. Угрозы его здоровью нет.