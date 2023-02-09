Тюменские врачи спасли подростка с галлюцинациями и судорогами

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Благодаря вовремя проведенной интенсивной терапии, уже на четвертые сутки состояние здоровья ребенка улучшилось и он был переведен в инфекционное отделение. В настоящее время юный тюменец уже находится дома на амбулаторном лечении. Угрозы его здоровью нет.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи извлекли из горла тюменца кусок проволоки длиной три сантиметра. Как оказалось, инородное тело попало в горло пациента из домашнего холодца.