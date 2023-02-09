Тюменские предприятия активно трудоустраивают подростков

Бывает такое, что условия работы для подростков в организациях считаются опасными. Например, подобная ситуация наблюдается в тобольском «ЗапСибНефтехиме». В таком случае у предприятий есть право на аренду рабочих мест, и «ЗапСибНефтехим» арендует их в отделении «Всероссийского общества инвалидов».