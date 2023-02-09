nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Тюменские предприятия активно трудоустраивают подростков

9 февраля 2023, 14:34
Фото: 1MI

В 2023 году смогут найти работу более 23 тысяч тюменских подростков

Ежегодно работодатели размещают около 19 тысяч вакансий в Тюменской области для юных граждан, не достигших совершеннолетия, сообщают в инфоцентре областного правительства.

Предложения о работе для подростков поступают в разных сферах: образование, культура, спорт, также есть места для них при администрациях.

Предприятия, в штате которых трудится выше ста пятидесяти сотрудников, обязаны принимать к себе несовершеннолетних лиц, в соответствии с законодательством.

Бывает такое, что условия работы для подростков в организациях считаются опасными. Например, подобная ситуация наблюдается в тобольском «ЗапСибНефтехиме». В таком случае у предприятий есть право на аренду рабочих мест, и «ЗапСибНефтехим» арендует их в отделении «Всероссийского общества инвалидов».

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцам необязательно посещать центры занятости лично, чтобы найти работу или получить другие услуги, поскольку все это доступно также в электронном формате.

 

Тюменцы могут получить услуги центров занятости дистанционно
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Подростки#Работа#Трудоустройство#Несовершеннолетние#Вакансии#Центр занятости#Работодатели#Тюменцы
Подпишитесь
Таксист напал на тюменцев
Сегодня, 07:13
Тюменцам пояснили, как обойти закон о запрете курения возле домов
Сегодня, 07:38
У нас все дома: тюменцы откроют строительный сезон на выставке «ЗАГОРОД ЭКСПО»
Вчера, 04:30
Что происходит в тюменских подъездах?
Сегодня, 08:07
Куда сходить в Тюмени в День святого Валентина?
5 февраля 06:30
Владимир Шарпатов поздравляет тюменцев со 100-летием гражданской авиации
Сегодня, 09:35