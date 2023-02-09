Тюменские предприятия активно трудоустраивают подростков

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Предложения о работе для подростков поступают в разных сферах: образование, культура, спорт, также есть места для них при администрациях.
Предприятия, в штате которых трудится выше ста пятидесяти сотрудников, обязаны принимать к себе несовершеннолетних лиц, в соответствии с законодательством.
Бывает такое, что условия работы для подростков в организациях считаются опасными. Например, подобная ситуация наблюдается в тобольском «ЗапСибНефтехиме». В таком случае у предприятий есть право на аренду рабочих мест, и «ЗапСибНефтехим» арендует их в отделении «Всероссийского общества инвалидов».
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцам необязательно посещать центры занятости лично, чтобы найти работу или получить другие услуги, поскольку все это доступно также в электронном формате.