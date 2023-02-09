Таксист напал на тюменцев

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
«Мы с женщиной шли по пешеходному переходу и тут на нас выскочила „киа“. Ее я успел отпихнуть, автомобиль проехал по кончикам моих ботинок. Но водитель, как ни в чем не бывало, остановился ждать пассажира», — рассказал «Нашему городу» тюменец.
Недовольный мужчина заглянул к водителю, чтобы сообщить ему о наезде. Но тот был не расположен к ведению диалога.
«Он сходу нанес мне удар в лицо, продолжил меня бить, потом стал ногами меня пинать по лицу. Позже он достал железную биту и начал ей наносить удары по лицу», — вспоминает мужчина.
Тюменка пыталась спасти мужчину от избиения, но в итоге получила битой по спине и голове.
Но позже мужчине удалось выхватить биту из рук таксиста. К тому моменту из соседнего магазины выбежали местные сотрудницы, которые вызвали полицию и скорую помощи. Они также пригласили избитых горожан в свой магазин и закрались с ними в нем.
«Его ищут сотрудники ГИБДД и полиции. Но до сих пор вестей от них я не слышал. Я сообщил им номер автомобиля и его уже пробили по базе. У меня диагностирован перелом носа и множественные ушибы, та женщина тоже сейчас на больничном из-за травмы руки. Все справки у нас на руках имеются», — говорит тюменец.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменка получила удар в челюсть после просьбы сделать музыку тише.