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Updated Сегодня, 07:47

Таксист напал на тюменцев

9 февраля 2023, 07:13
Фото: 1MI

В Тюмени таксист напал на двух тюменцев с ножом и железной битой

В Тюмени наезд на ногу пешехода закончился избиением битой и угрозами с ножом. Причем удары наносил водитель такси, который был недоволен тем, что пешеход выразил негодование по поводу наезда на его ногу.
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Драка
«Мы с женщиной шли по пешеходному переходу и тут на нас выскочила „киа“. Ее я успел отпихнуть, автомобиль проехал по кончикам моих ботинок. Но водитель, как ни в чем не бывало, остановился ждать пассажира», — рассказал «Нашему городу» тюменец.

Недовольный мужчина заглянул к водителю, чтобы сообщить ему о наезде. Но тот был не расположен к ведению диалога.

«Он сходу нанес мне удар в лицо, продолжил меня бить, потом стал ногами меня пинать по лицу. Позже он достал железную биту и начал ей наносить удары по лицу», — вспоминает мужчина.

Тюменка пыталась спасти мужчину от избиения, но в итоге получила битой по спине и голове.

Но позже мужчине удалось выхватить биту из рук таксиста. К тому моменту из соседнего магазины выбежали местные сотрудницы, которые вызвали полицию и скорую помощи. Они также пригласили избитых горожан в свой магазин и закрались с ними в нем.

«Его ищут сотрудники ГИБДД и полиции. Но до сих пор вестей от них я не слышал. Я сообщил им номер автомобиля и его уже пробили по базе. У меня диагностирован перелом носа и множественные ушибы, та женщина тоже сейчас на больничном из-за травмы руки. Все справки у нас на руках имеются», — говорит тюменец.
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменка получила удар в челюсть после просьбы сделать музыку тише.

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