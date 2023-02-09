Связисты назвали любимые горнолыжные трассы тюменцев

При этом самым популярными местами для катаний у жителей Тюменской области в этом году стали курорты – «Красная Поляна» в Сочи и «Банное» в Башкортостане. Туда отправился почти каждый второй любитель горных пейзажей, выехавший за пределы родного региона. В топовые локации также вошли «Роза Хутор» и «Лаура» в Сочи, «Абзаково» и «Мраткино» в Башкортостане, «Нечкино» в Удмуртии, «Манжерок» в Горном Алтае.