Связисты назвали любимые горнолыжные трассы тюменцев

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Спрос на новые направления был вызван сокращением авиасообщения с европейскими странами и развитием российских горнолыжных курортов. Любители активного отдыха стали чаще бывать на курортах «Большой Вудъявр» в Мурманской области, «Альпина» и «Красная сопка» на Камчатке и «Горный воздух» на Сахалине. По интересу к этим направлениям тюменцы обгоняют жителей Югры и Ямала.
При этом самым популярными местами для катаний у жителей Тюменской области в этом году стали курорты – «Красная Поляна» в Сочи и «Банное» в Башкортостане. Туда отправился почти каждый второй любитель горных пейзажей, выехавший за пределы родного региона. В топовые локации также вошли «Роза Хутор» и «Лаура» в Сочи, «Абзаково» и «Мраткино» в Башкортостане, «Нечкино» в Удмуртии, «Манжерок» в Горном Алтае.
Мужчины чаще женщин предпочитают активный отдых: соотношение 58% к 42%. А средний возраст туристов, катавшихся на склонах, составил 25-44 лет.
Более 90% абонентов во время активного отдыха пользовались мобильным интернетом. Чаще всего они общались в соцсетях и мессенджерах и смотрели видео – на эти активности пришлось более 60% от общего трафика. Самыми популярными сервисам стали YouTube, ТикТок и Telegram – вместе они занимают почти треть интернет-трафика.
Устойчивая связь на горных склонах важна для общения, а также обеспечения безопасности туристам и спасателям в случае чрезвычайных ситуаций. Поэтому в прошлом году МегаФон улучшил покрытие на ключевых курортах – «Приэльбрусье», «Домбай», «Архыз» и «Шерегеш». Также самая высокая базовая станция была установлена на Эльбрусе. Теперь мобильная связь появилась даже на самых отдаленных горнолыжных трассах и маршрутах восхождения.