Снегопад и усиление ветра ожидаются в Тюмени

В пятницу синоптики ждут небольшой снегопад, температура воздуха составит – 4 градуса. Весь день будет облачно. В субботу порывы ветра достигнут 9 метров в секунду, возможны кратковременные осадки. Атмосферное давление в пределах нормы. 12 февраля похолодает до – 8, сильных порывов ветра не ожидается.