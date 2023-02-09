Снегопад и усиление ветра ожидаются в Тюмени

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
В пятницу синоптики ждут небольшой снегопад, температура воздуха составит – 4 градуса. Весь день будет облачно. В субботу порывы ветра достигнут 9 метров в секунду, возможны кратковременные осадки. Атмосферное давление в пределах нормы. 12 февраля похолодает до – 8, сильных порывов ветра не ожидается.
Ранее «Наш город» сообщал, что февраль в Тюмени будет теплым. На юге Тюменской области температура предполагается на 1-1,5 градуса выше нормы.