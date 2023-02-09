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Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Снегопад и усиление ветра ожидаются в Тюмени

9 февраля 2023, 16:09
Фото: 1MI

В Тюмени ожидается снег и усиление ветра

В областной столице до конца недели ожидается снег и усиление ветра, сообщает Гисметео. До 13 февраля выпадет около 1 мм осадков, погода будет пасмурной, но относительно тёплой.

В пятницу синоптики ждут небольшой снегопад, температура воздуха составит – 4 градуса. Весь день будет облачно. В субботу порывы ветра достигнут 9 метров в секунду, возможны кратковременные осадки. Атмосферное давление в пределах нормы. 12 февраля похолодает до – 8, сильных порывов ветра не ожидается.

Ранее «Наш город» сообщал, что февраль в Тюмени будет теплым. На юге Тюменской области температура предполагается на 1-1,5 градуса выше нормы.

Особенно теплый февраль ожидается в Тюменской области
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Жалобы#Водители#Погода#Деньги
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