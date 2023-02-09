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Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Школу №62 на Газовиков откроют к 1 сентября

9 февраля 2023, 05:15
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

Глава Тюмени Кухарук поручил закончить ремонт школы №62 к осени

Школу №62 на улице Газовиков, где сейчас идет капительный ремонт, откроют в Тюмени к 1 сентября. Об этом сообщил глава администрации города Руслан Кухарук в своем тг-канале.
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Тюмень
«Регулярно посещаю школу № 62, расположенную на улице Газовиков. Здесь проводится капитальный ремонт. Я поставил подрядчику задачу закончить работы в основном здании до начала учебного года», — отметил Руслан Кухарук.

В настоящее время в учебном учреждении уже завершены работы по кладке перегородок, полностью обновлены инженерные коммуникации, электрика, идет монтаж вентиляционного оборудования.

В ближайшее время начнется благоустройство территории школы. Здесь планируют оборудовать спортивную зону. На тренажерах и турниках смогут заниматься не только учащиеся учебного заведения, но и жители ближайших домов.

Проведение работ по капительному ремонту в общеобразовательном учреждении находится на личном контроле заместителей главы администрации Тюмени.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на питание школьников из бюджета дополнительно выделят денежные средства. На одного обучающегося по основной общеобразовательной теперь будут тратить 40,1 рублей, на детей из малоимущих семей — 107,7 рублей, детей-инвалидов — с 189,6 до 246,1 рублей.

Власти Тюмени увеличили размер субсидий на питание школьникам
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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Новости тюмени#Школы#Капремонт#Тюменская область#Руслан Кухарук
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