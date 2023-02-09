Школу №62 на Газовиков откроют к 1 сентября

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на питание школьников из бюджета дополнительно выделят денежные средства. На одного обучающегося по основной общеобразовательной теперь будут тратить 40,1 рублей, на детей из малоимущих семей — 107,7 рублей, детей-инвалидов — с 189,6 до 246,1 рублей.