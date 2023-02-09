Школу №62 на Газовиков откроют к 1 сентября

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
«Регулярно посещаю школу № 62, расположенную на улице Газовиков. Здесь проводится капитальный ремонт. Я поставил подрядчику задачу закончить работы в основном здании до начала учебного года», — отметил Руслан Кухарук.
В настоящее время в учебном учреждении уже завершены работы по кладке перегородок, полностью обновлены инженерные коммуникации, электрика, идет монтаж вентиляционного оборудования.
В ближайшее время начнется благоустройство территории школы. Здесь планируют оборудовать спортивную зону. На тренажерах и турниках смогут заниматься не только учащиеся учебного заведения, но и жители ближайших домов.
Проведение работ по капительному ремонту в общеобразовательном учреждении находится на личном контроле заместителей главы администрации Тюмени.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на питание школьников из бюджета дополнительно выделят денежные средства. На одного обучающегося по основной общеобразовательной теперь будут тратить 40,1 рублей, на детей из малоимущих семей — 107,7 рублей, детей-инвалидов — с 189,6 до 246,1 рублей.