Ради отсрочки от службы тюменец решил оформить отцовство на детей, которых бросил

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Остальные трое детей, от бывших супруг, живут в других семьях. Более того, алименты на их содержание он не платит.
«Я узнал, что одной семьи с ребенком мало и надо больше детей, чтоб отсрочка была. Вспомнил, что у меня они еще есть, но свидетельстве о рождении в графе отец я не указан. Поэтому хочу „бывших“ попросить помочь. Они должны меня понять, это ведь… не шутки», — сообщил многодетный отец в одной из групп в социальной сети.
Тюменец отметил, что мать старшего ребенка, которому исполнилось 17 лет, уже отказалась с ним разговаривать. Поэтому, прежде чем писать остальным бывшим женам, он решил посоветоваться с людьми, которые находились в аналогичной ситуации, пишет NEFT.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени бизнесмен задолжал своему сыну 2,5 миллиона рублей алиментов. Для того, чтобы заставить мужчину рассчитаться с долгом перед ребенком, судебным приставам пришлось наложить запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащей ему компании.