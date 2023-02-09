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Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Ради отсрочки от службы тюменец решил оформить отцовство на детей, которых бросил

9 февраля 2023, 09:41
Фото: 1MI

Для отсрочки от мобилизации тюменец решил оформить отцовство на детей, которых бросил

Житель Тюмени пытается оформить отцовство на всех своих детей для того, чтобы избежать призыва в армию в рамках потенциальной мобилизации. У мужчины имеется четверо детей, но только один них на данный момент находится с ним.
Сюжет
Тюмень

Остальные трое детей, от бывших супруг, живут в других семьях. Более того, алименты на их содержание он не платит.

«Я узнал, что одной семьи с ребенком мало и надо больше детей, чтоб отсрочка была. Вспомнил, что у меня они еще есть, но свидетельстве о рождении в графе отец я не указан. Поэтому хочу „бывших“ попросить помочь. Они должны меня понять, это ведь… не шутки», — сообщил многодетный отец в одной из групп в социальной сети.

Тюменец отметил, что мать старшего ребенка, которому исполнилось 17 лет, уже отказалась с ним разговаривать. Поэтому, прежде чем писать остальным бывшим женам, он решил посоветоваться с людьми, которые находились в аналогичной ситуации, пишет NEFT.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени бизнесмен задолжал своему сыну 2,5 миллиона рублей алиментов. Для того, чтобы заставить мужчину рассчитаться с долгом перед ребенком, судебным приставам пришлось наложить запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащей ему компании.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Частичная мобилизация#Военные#Военный призыв#Военная служба#Алименты#Тюмень#Тюменская область
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