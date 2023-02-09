Ради отсрочки от службы тюменец решил оформить отцовство на детей, которых бросил

Для отсрочки от мобилизации тюменец решил оформить отцовство на детей, которых бросил

Житель Тюмени пытается оформить отцовство на всех своих детей для того, чтобы избежать призыва в армию в рамках потенциальной мобилизации. У мужчины имеется четверо детей, но только один них на данный момент находится с ним.

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