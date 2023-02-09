nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Произошло 9 ДТП: В Тюмень вновь вернулись 8-балльные пробки

9 февраля 2023, 13:13
Фото: 1MI

Крупные вечерние пробки снова вернулись в Тюмень. В городе произошло 9 аварий

В областной столице 9 февраля в вечерний час пик вернулись большие пробки. С начала недели сервис 2ГИС в это время регистрировал семь баллов. Сегодня заторы увеличилась до восьми.

По данным сервиса, в Тюмени произошло 9 дорожных аварий, на Алебашеской столкнулись легковушка и рейсовый автобус (пострадавших нет). Крупная пробка на Червишевском тракте при выезде из города, здесь тоже зафиксирована авария.

На Запольной собралась пробка почти в километр.

Ранее «Наш город сообщал, что сегодня утром заторы достигали 9 баллов. Это произошло из-за снегопада, на Объездной дороге у аэропорта «Плеханово» возникла 2 километровая пробка.

Утро в Тюмени началось с 9-балльных пробок
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Деньги#Дороги#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД
Подпишитесь
Таксист напал на тюменцев
Сегодня, 07:13
Тюменцам пояснили, как обойти закон о запрете курения возле домов
Сегодня, 07:38
У нас все дома: тюменцы откроют строительный сезон на выставке «ЗАГОРОД ЭКСПО»
Вчера, 04:30
Что происходит в тюменских подъездах?
Сегодня, 08:07
Куда сходить в Тюмени в День святого Валентина?
5 февраля 06:30
Владимир Шарпатов поздравляет тюменцев со 100-летием гражданской авиации
Сегодня, 09:35