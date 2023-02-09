Произошло 9 ДТП: В Тюмень вновь вернулись 8-балльные пробки

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
По данным сервиса, в Тюмени произошло 9 дорожных аварий, на Алебашеской столкнулись легковушка и рейсовый автобус (пострадавших нет). Крупная пробка на Червишевском тракте при выезде из города, здесь тоже зафиксирована авария.
На Запольной собралась пробка почти в километр.
Ранее «Наш город сообщал, что сегодня утром заторы достигали 9 баллов. Это произошло из-за снегопада, на Объездной дороге у аэропорта «Плеханово» возникла 2 километровая пробка.