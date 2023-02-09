Произошло 9 ДТП: В Тюмень вновь вернулись 8-балльные пробки

Крупные вечерние пробки снова вернулись в Тюмень. В городе произошло 9 аварий

В областной столице 9 февраля в вечерний час пик вернулись большие пробки. С начала недели сервис 2ГИС в это время регистрировал семь баллов. Сегодня заторы увеличилась до восьми.